창간 80주년 경향신문

서울 아파트값 한 주간 0.31%↑

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 아파트값 상승폭이 3주 연속 확대되며 정부의 10·15 대책 영향권 이후 최대 상승폭을 기록했다.

15억원 이하 주택이 밀집한 관악·성북·노원구 등에서 가격 오름세가 커졌다.

29일 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향 조사 결과를 보면, 서울 아파트값은 한 주간 0.31% 올라 전주 대비 상승폭이 확대됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

서울 아파트값 한 주간 0.31%↑

입력 2026.01.29 20:39

  • 김지혜 기자

  • 기사를 재생 중이에요

10·15 대책 영향 이후 최대폭

관악구 0.55%로 상승폭 1위

서울 아파트값 한 주간 0.31%↑

서울 아파트값 상승폭이 3주 연속 확대되며 정부의 10·15 대책 영향권 이후 최대 상승폭을 기록했다. 15억원 이하 주택이 밀집한 관악·성북·노원구 등에서 가격 오름세가 커졌다.

29일 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향 조사 결과를 보면, 서울 아파트값은 한 주간 0.31% 올라 전주(0.29%) 대비 상승폭이 확대됐다. 지난해 10·15 대책 영향이 본격화한 이후 가장 큰 상승폭이다. 특히 15억원 이하 주택이 상승세를 주도했다. 가장 많이 오른 곳은 관악구로 한 주간 0.55% 상승했다. 전주(0.44%) 대비 상승폭이 0.11%포인트 커졌다. 동작구(0.44%), 성북구(0.42%), 노원구(0.41%), 마포구(0.41%), 영등포구(0.41%) 등이 뒤를 이었다.

전문가들은 10·15 대책으로 토지거래허가제와 대출 규제가 적용돼, 대출 한도가 상대적으로 넉넉한 15억원 이하 아파트로 매수세가 집중되고 있다고 분석했다.

강남권의 오름폭은 지난주보다 줄었다. 강남구는 지난주 0.20%에서 0.07%로 상승률이 축소됐다. 경기도는 지난주와 같이 0.13% 상승했다. 용인 수지구(0.68%→0.58%), 성남 분당구(0.59%→0.40%), 과천시(0.30%→0.25%)는 오름세가 둔화했다.

전셋값은 전국적으로 0.09% 올라 지난주(0.08%)보다 상승폭이 커졌다. 서울은 지난주와 마찬가지로 0.14%로 상승했으나 송파구는 0.04% 하락했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글