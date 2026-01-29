서울 아파트값 한 주간 0.31%↑

10·15 대책 영향 이후 최대폭 관악구 0.55%로 상승폭 1위

서울 아파트값 상승폭이 3주 연속 확대되며 정부의 10·15 대책 영향권 이후 최대 상승폭을 기록했다. 15억원 이하 주택이 밀집한 관악·성북·노원구 등에서 가격 오름세가 커졌다.



29일 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향 조사 결과를 보면, 서울 아파트값은 한 주간 0.31% 올라 전주(0.29%) 대비 상승폭이 확대됐다. 지난해 10·15 대책 영향이 본격화한 이후 가장 큰 상승폭이다. 특히 15억원 이하 주택이 상승세를 주도했다. 가장 많이 오른 곳은 관악구로 한 주간 0.55% 상승했다. 전주(0.44%) 대비 상승폭이 0.11%포인트 커졌다. 동작구(0.44%), 성북구(0.42%), 노원구(0.41%), 마포구(0.41%), 영등포구(0.41%) 등이 뒤를 이었다.



전문가들은 10·15 대책으로 토지거래허가제와 대출 규제가 적용돼, 대출 한도가 상대적으로 넉넉한 15억원 이하 아파트로 매수세가 집중되고 있다고 분석했다.



강남권의 오름폭은 지난주보다 줄었다. 강남구는 지난주 0.20%에서 0.07%로 상승률이 축소됐다. 경기도는 지난주와 같이 0.13% 상승했다. 용인 수지구(0.68%→0.58%), 성남 분당구(0.59%→0.40%), 과천시(0.30%→0.25%)는 오름세가 둔화했다.



전셋값은 전국적으로 0.09% 올라 지난주(0.08%)보다 상승폭이 커졌다. 서울은 지난주와 마찬가지로 0.14%로 상승했으나 송파구는 0.04% 하락했다.

