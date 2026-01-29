조국, ‘합당 후 조국 공동대표’ 발언한 황운하에 경고

민주당, 이해찬 장례 뒤 의견 수렴 합당 제안 시점 놓고 여진은 계속 이 대통령, 내달 친명계와 청 만찬

조국 조국혁신당 대표가 29일 같은 당 황운하 의원이 더불어민주당과 합당하는 문제를 두고 ‘조국 공동대표’ 등을 거론하자 경고 조치했다. 민주당 원로인 이해찬 전 국무총리가 별세해 합당 논란은 잠시 소강상태지만 추모 기간이 끝난 다음주부터 합당 논의가 본격화될 것으로 보인다.



황 의원은 이날 아침 BBS 라디오에 출연해 “제 개인 의견을 전제로 한다면 (합당한 당의) 당명은 중요하지 않다”며 “조국 대표가 공동대표를 하면 좋겠다, 개인적인 생각을 하고 있다. 조 대표가 공동대표를 한다면 최고위원 등은 그다지 중요한 건 아니라고 생각한다”고 주장했다.



황 의원은 이날 “김민석 (국무)총리께서도 총리로 들어가시기 직전에 ‘합당해야 되지 않겠냐’고, 김 총리하고 조 대표하고는 같은 학번 친구 사이여서 ‘(조)국이한테도 그게 더 좋지 않겠냐, 잘 좀 상의해 보라’고 그랬다”고 말했다.



혁신당 대변인실은 이날 입장문을 통해 “혁신당 최고위는 이 문제(황 의원 발언)에 대해 논의를 전혀 한 바가 없으며 매우 부적절한 발언이라고 지적했다”면서 “조 대표 역시 강한 경고를 발했음을 알린다”고 밝혔다.



황 의원은 지난 24일 혁신당 의원총회에서 합당 안건이 민주당 내부 절차를 통과하기를 기다린 뒤 혁신당 입장을 내기로 의견을 모았다고 주장했다. 황 의원은 지난 26일 당무위원회에선 7 대 3 정도, 혁신당 대전시당 자체 당원 설문조사에선 8 대 2 정도로 찬성 의견이 많았다고 전했다. 황 의원은 “(당 소속) 12명 의원과 다 얘기한 건 아니지만 ‘빨리 합당하는 게 좋겠다’고 생각하는 의원들이 절반은 됐던 것 같다”고 말했다.



민주당은 이 전 총리 추모 기간이 끝나면 정책의원총회와 17개 시도당별 당원 토론회를 열어 합당에 대한 의견을 수렴할 계획이다. 민주당 당대표비서실장인 한민수 의원은 이날 SBS 라디오에 출연해 “더 빨리 (합당을) 했어야 된다는 의견도 있다”고 말했다.



추모 기간에도 정청래 민주당 대표가 전격적으로 합당 제안을 발표한 것에 대한 당내 여진은 계속됐다. 합당 제안이 정 대표의 당대표 연임용이 아니냐는 의혹이 주로 제기되면서다. 친이재명(친명)계로 분류되는 한준호 의원은 전날 SBS 라디오에서 정 대표를 향해 “지도부 논의조차 없이 혼자 발표하는 건 문제”라며 “많은 의혹을 불러일으킬 수밖에 없다”고 했다.



이런 가운데 이재명 대통령이 다음달 5일 민주당 대표 때 같이 활동했던 박찬대 의원을 비롯한 당시 원내대표단과 청와대에서 만찬을 한다. 초청 대상은 원내대표였던 박 의원과 박성준·김용민·노종면·윤종군 의원 등으로 친명계로 분류되는 의원들이다. 박 의원은 지난해 8월 당대표 선거에서 정 대표와 경쟁했다. 여당 내부에선 친명계 쪽에서 합당 반대 목소리가 높아 만찬에서 관련 논의가 나올지 주목된다.

