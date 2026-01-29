‘대북 무인기’ 업체, 윤 대통령실 인연 과시 ‘자폭 드론’ 목표 창업

에스텔 엔지니어링, 대학 주최 공모전서 뽑혀 사무실 등 지원받아 사업계획서에 윤석열과 악수 사진…“북 방공망 탐지 못해” 홍보도

북한에 무인기를 보낸 혐의로 수사를 받는 사람들이 설립한 무인기 제작사 ‘에스텔 엔지니어링’(에스텔)이 대학 창업 지원 대상에 선정될 때 윤석열 정부 대통령실 근무 경력을 내세웠던 것으로 확인됐다. 이들은 ‘자살 공격’ 드론 제작을 주요 사업으로 소개했고, 사실상 대북 전투용 무인기를 만들어 군에 납품하겠다는 목표도 세웠다.



경향신문이 29일 국회 교육위원회 소속 박성준 더불어민주당 의원실을 통해 입수한 서울 소재 A대학교의 2023·2024년 ‘학생창업아이템 입주공모전’(공모전) 사업계획서를 보면, 에스텔은 이 공모전에서 지원 대상으로 선정돼 사무실 등을 지원받고 활동했다. 이 회사의 공식 설립 시기는 2023년 9월이다.



2023년 사업계획서에는 이 회사의 영업이사를 맡은 오모씨가 윤석열 전 대통령과 악수하는 사진과 함께 에스텔 대표 장모씨가 용산 대통령실 앞에서 찍은 사진을 경영진 소개 자료로 첨부했다. 두 사람은 지난해 북한에 무인기를 보낸 사건의 피의자로 입건돼 군경합동조사 태스크포스 조사를 받고 있다.



이들이 대북 전투용 무인기를 만들어 군에 납품할 목표를 세운 정황도 나왔다. 이들은 2024년 사업계획서에서 자신들이 제작한 무인기가 자폭·정찰 임무 전환에 3분이 채 걸리지 않는데도 가격이 저렴하다며 “국군과 접촉해 노후화된 대대급 정찰기인 ‘리모아이’를 대체하고, 2026년도 예산안에 반영하고자 한다”고 했다. 에스텔은 무인기를 군에 무상 공급하는 방안도 검토했다. 이들은 2024년 사업계획서에서 ‘사업화 전략’으로 “국군의 경우, 무상으로 정찰자산을 제공하다가 유료로 전환 예정”이라고 했다.



북한 무인기 투입 사건이 드러난 이후 국군정보사령부 지시가 있었던 것 아니냐는 의혹이 제기된 상태다. 북한 당국이 발견해 공개한 무인기가 에스텔 사업계획서에 나오는 ‘정찰자산’ 아니냐는 의심도 나온다.



이들은 해외 영업 현황과 전략도 소개했다. 이들은 “대표와 대북전문이사가 각각 국군, 필리핀을 상대로 영업하고 있다”며 필리핀군이 자신들에게 먼저 연락해왔고 양해각서(MOU) 체결을 추진 중이라고도 했다. 필리핀 사업 계획에 관해 “공공분야에서 의사결정자와의 인맥이 많다”고 설명했으며, 2023년 사업계획서에서는 “주요 협력 관계자의 협조로 각종 규제 및 비자 문제를 해결했다”고 밝히기도 했다.



박성준 의원실을 통해 에스텔이 2024년 10월 필리핀 정부에 제출한 홍보 자료를 확인한 바에 따르면, 이들은 자사 제품이 “한국과 북한 방공망에 탐지되지 않는다”고 주장했다. 에스텔은 자사 제품이 “모든 종류의 저고도 방공 시스템의 탐지를 피할 수 있다”며 “한국의 저고도 방공망뿐 아니라, 북한의 방공망으로도 탐지되지 않는다”고 밝혔다. “이 드론에 앞선 여러 시제품을 통해 안전성을 검증했다”고도 적었다.



현재 군경은 오씨와 장씨가 지난해 북한에 무인기를 보낸 사건을 수사 중이다. 그런데 이 자료에 따르면 2025년 이전에도 북한에 무인기를 보내 성능을 시험한 것으로 추론된다.



이들은 이 밖에도 자신들이 미국 국무부 산하 국제공화주의연구소(IRI)에서 약 1년 반 동안 조직 운영 및 경영을 배웠고, 연인원 30명 규모의 ‘대학생공정방송감시단’을 창업해 “정책연구소·노조·정당과 계약 및 인력공급 경험이 다수” 있다고도 했다. 이 단체는 2021년 대선을 앞두고 국민의힘이 지원한 ‘20대 대선 불공정방송국민감시단’ 활동을 한 것으로 알려졌다.

