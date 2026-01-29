자유총연맹, 최대 지분 보유 회사에 ‘낙하산’

간부, 한전산업개발 부사장 내정

노조 “배당 늘리기 치중할 우려”

연맹 “배당금 많이 받으면 좋아”

발전 5사의 최대 협력 업체인 한전산업개발의 사내이사로 보수안보단체인 한국자유총연맹의 간부가 내정됐다. 한국자유총연맹은 한전산업개발의 지분 31%를 보유하고 있는 1대 주주다. 한전산업개발 노동조합은 이사로 내정된 황모 자유총연맹 기획본부장이 경영보다 배당금 확대에 치중할 수 있다며 반발하고 있다.



29일 한전산업개발 주주총회 소집 공고를 보면, 이 회사는 황씨의 사내이사 선임을 다음달 12일 열릴 주주총회 안건에 올렸다. 안건이 통과되면 황씨는 한전산업개발 부사장으로 취임할 것으로 보인다.



황씨는 자유총연맹에서만 20년 이상 일하며 교육과장, 행정지원팀 부장, 총무처장, 행정본부장 등을 거쳤다. 한전산업개발 이사회는 후보자 추천 이유로 “2021년부터 2023년까지 한전산업개발의 기타비상무이사로 재임하며 사업 전반과 조직 운영에 대한 높은 이해도를 축적했다”면서 “경험을 바탕으로 향후 당사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있는 합리적인 경영적 판단을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.



그러나 한전산업개발 노조 등은 황씨의 경력은 발전 관련 회사의 부사장을 맡기에 부적합하다고 주장한다. 황씨가 맡았던 기타비상무이사는 이사회 회의만 참석한 비상근직이다. 또한 노조는 황씨가 회사의 발전보다는 대주주인 자유총연맹 등에 대한 ‘배당 늘리기’에 집중하는 것 아니냐고 우려한다.



한전산업개발의 최근 3년 배당 성향(배당금 총액을 연결 당기순이익으로 나누어 100을 곱한 값)의 평균은 70.28%다. 한국상장회사협의회가 조사한 2022~2024년 상장법인 평균 배당성향은 34.7%였다. 한전KPS, 한국전력기술의 2022~2024년 배당성향도 평균 60% 수준이었다. 한 노조 관계자는 “미래를 위한 체질 개선에 급히 나서야 하는데, 대주주의 낙하산이 오면서 배당금을 쥐어짜려는 것 아닌지 의심된다”고 말했다.



자유총연맹은 ‘정당한 절차를 거쳐 추천된 후보자’라고 설명했다. 자유총연맹 관계자는 “황 본부장은 자유총연맹에서 한전산업개발과 관련된 부서에서 오래 일하는 등 관련 경력이 많다”며 “지난 19일 내부 인원 5명으로 구성된 출자관리위원회 절차에 따라 추천된 것”이라고 말했다. 이어 “자유총연맹 재정이 어려워서 배당금을 가급적 많이 받을 수 있으면 좋고, 내부와 잘 소통할 수 있는 인사로 우리가 추천한 것”이라고 했다.

