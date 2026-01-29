창간 80주년 경향신문

경향신문

본문 요약

알리익스프레스와 테무에서 판매하는 방향제와 액세서리 제품 일부가 국내 안전기준에 부적합한 것으로 확인돼 국내 판매가 중단됐다.

쿠팡에서 판매한 여성용 팔찌에서는 납과 카드뮴이 각각 3.371%, 84.5% 검출됐고 반지에서도 카드뮴이 기준치를 초과한 제품이 확인됐다.

석면함유제품의 국내 석면 함량기준은 1% 이하이지만, 알리익스프레스에서 판매한 오토바이 브레이크 패드에서는 백석면 20%가 검출됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

알리·쿠팡 ‘장신구’서 납·카드뮴 다량 검출

입력 2026.01.29 20:54

수정 2026.01.29 20:55

  • 반기웅 기자

작년 해외직구 제품 14.5% ‘부적합’

테무 ‘방향제’선 가습기살균제 성분

알리익스프레스와 테무에서 판매하는 방향제와 액세서리 제품 일부가 국내 안전기준에 부적합한 것으로 확인돼 국내 판매가 중단됐다. 해외직구를 통해 유통된 세정제 등 생활화학제품에서 가습기살균제 성분 물질인 메틸이소치아졸리논(MIT)과 클로로메틸이소치아졸리논(CMIT)이 검출됐다.

기후에너지환경부는 지난해 알리익스프레스, 테무 등 해외 온라인 유통사에서 판매한 제품 3876개의 안전성 조사를 진행한 결과 563개(14.5%) 제품이 국내 안전기준에 부적합한 것으로 확인됐다고 밝혔다. 안전성 조사를 실시한 제품은 방향제·세정제 등 생활화학제품 2000개, 귀걸이·목걸이 등 금속장신구 1536개, 오토바이 브레이크 패드 등 석면함유우려제품 340개였는데 이 중 563개 제품(생활화학제품 357개·금속장신구 149개·석면함유우려제품 57개)에서 문제가 확인됐다.

적발된 제품 중 테무에서 판매한 방향제에서는 함유 금지 물질인 CMIT·MIT가 검출됐다. CMIT·MIT는 과거 문제를 일으킨 가습기살균제의 주요 성분으로, 흡입 시 인체에 심각한 피해를 줄 수 있다. 알리익스프레스에서 판매한 탈취제에선 포름알데히드가 안전기준치를 초과하거나 MIT가 검출됐다. 포름알데히드는 호흡기 및 피부 알레르기를 일으키고 고농도에 노출되면 암을 유발할 수 있다.

금속장신구에서는 납과 카드뮴 등 중금속이 다량 검출됐다. 알리익스프레스에서 판매한 귀걸이에서는 함량기준을 초과한 납(1.407%)이 나왔고, 또 다른 귀걸이에서는 카드뮴(35.7%)이 확인됐다. 금속장신구의 국내 함량기준은 납 0.009% 이하, 카드뮴 0.1% 미만이다.

쿠팡에서 판매한 여성용 팔찌에서는 납과 카드뮴이 각각 3.371%, 84.5% 검출됐고 반지에서도 카드뮴(89.7%)이 기준치를 초과한 제품이 확인됐다. 석면이 들어간 제품도 판매됐다. 석면함유제품의 국내 석면 함량기준은 1% 이하이지만, 알리익스프레스에서 판매한 오토바이 브레이크 패드에서는 백석면 20%가 검출됐다.

