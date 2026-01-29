미 관세 탓…질주하던 현대차·기아 ‘감속’

나란히 사상 최대 매출, 합산 300조원 넘겼지만…영업이익은 급감

관세 비용 현대차 4조·기아 3조…미 의존도 축소, 지역 다변화 시급

현대자동차가 지난해 미국에서 처음 100만대 판매를 넘기는 등 사상 최대 매출을 올리고도 관세 영향으로 영업이익이 곤두박질쳤다. 현대차·기아의 미국 관세 비용은 7조원이 넘는 것으로 집계됐다.



지난해 현대차·기아 합산 매출은 300조3954억원으로 첫 300조원 고지에 올라섰고, 영업이익은 20조5460억원이었다.



현대차는 연결 기준 지난해 영업이익이 11조4678억원을 기록해 전년 대비 19.5% 하락한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 밝혔다. 당기순이익도 10조3647억원으로 전년 대비 21.7% 감소했다. 매출은 전년보다 6.3% 증가한 186조2544억원으로 역대 최고치를 경신했다.



글로벌 판매량(도매 기준)은 전기차 27만5669대, 하이브리드차 63만4990대를 포함해 전년 대비 0.1% 줄어든 413만8389대로 집계됐다. 이 중 해외 판매는 342만5435대로, 특히 미국에서 100만6613대를 팔아 창사 이래 처음으로 미국 판매 100만대를 돌파했다.



지난해 4분기 매출은 전년 동기보다 0.5% 증가한 46조8385억원, 영업이익은 39.9% 감소한 1조6953억원이었다.



영업이익 하락의 주원인은 도널드 트럼프 미 행정부의 자동차 관세 부과다. 현대차는 지난해 관세 비용으로 4조1100억원을 썼다. 기아와 합산하면 현대차·기아의 관세 비용은 약 7조2020억원에 달한다.



기아의 지난해 4분기 영업이익은 전년보다 32.2% 감소한 1조8425억원으로 집계됐다. 기아는 연간 매출 114조1409억원, 영업이익 9조781원으로, 매출은 사상 최대이지만 영업이익은 28.3% 줄었다.



현대차 관계자는 “컨틴전시 플랜(비상경영 계획)으로 관세의 부정적인 영향을 60%가량 만회했지만, 4분기에 25% 관세율이 적용된 재고가 판매돼 관세율 인하의 효과가 제한적이었다”고 설명했다.



현대차는 올해에도 관세 영향이 이어질 것으로 전망했다.



이승조 기획재경본부장(CFO)은 실적 콘퍼런스콜에서 “지난해 관세가 발의된 것은 4월3일이었지만 재고분 등을 고려하면 실제 관세 효과가 있던 것은 5월 중순쯤”이라며 “올해도 비슷할 것으로 예측된다”고 말했다. 또 글로벌 주요 시장의 성장률 둔화, 신흥 시장의 경쟁 심화, 거시경제 불확실성 확대 등 경영 환경도 녹록지 않을 것으로 전망했다.



현대차는 비상경영으로 관세의 부정적인 영향을 상쇄하면서 고부가가치 차종 판매 확대를 통해 수익성을 개선한다는 전략이다.



올해는 하이브리드차와 주행거리 연장형 전기차(EREV) 등 친환경차 개발과 자율주행, 인공지능(AI) 등에 총 17조8000억원을 투자하기로 했다. 올해 도매 판매 목표는 415만8300대로 설정했다. 전년 대비 연결 매출액 성장률 목표는 1.0~2.0%로, 연결 부문 영업이익률은 6.3~7.3%(영업이익 환산 시 약 11조8500억~13조8700억원)로 세웠다.



김필수 대림대 미래자동차학부 교수는 “미국에서 판매하는 것은 미국에서 만들되 한국에서 생산하는 모델은 판매처 다변화가 필요하다”고 말했다. 미국 시장 의존도를 낮추고 국내 생산시설 공동화를 최소화해야 한다는 취지다.



한편 현대모비스는 지난해 총매출 61조1181억원, 영업이익 3조3575억원으로 전년보다 각각 6.8%, 9.2% 늘었다. 매출과 영업이익 모두 역대 최대 규모로 연간 매출이 60조원대를 기록한 것은 이번이 처음이다.

