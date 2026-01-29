LG엔솔, 전기차 부진 ‘ESS’로 만회

작년 매출은 7.6% 줄었지만…영업이익 1조3461억원, 134% ‘쑥’

LG에너지솔루션은 연결 기준 지난해 영업이익이 1조3461억원으로 전년보다 133.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 밝혔다.



매출은 23조6718억원으로 전년 대비 7.6% 감소했다.



이창실 최고재무책임자(CFO·부사장)는 실적 콘퍼런스콜에서 “(매출의 경우) 지난해 EV(전기차) 전동화 속도에 영향을 미치는 여러 정책 변화로 수요 환경이 전반적으로 위축됐다”면서도 “영업이익은 고수익 제품 위주의 판매 전략과 북미 ESS(에너지저장장치) 생산을 본격화하며 전년 대비 133.9% 증가했다”고 밝혔다.



지난해 4분기 출하한 원통형 46시리즈 배터리가 지난해 말 300GWh(기가와트시) 이상 수주를 올리고, ESS 분야도 140GWh 이상 누적 수주 잔액을 확보했다고 이 부사장은 설명했다.



LG에너지솔루션은 올해 ESS 설치량이 지난해 대비 40% 이상 늘어나는 등 글로벌 ESS 시장이 성장 국면에 진입할 것으로 전망했다. 산업 전반의 전기화, 인공지능(AI) 데이터센터 확대 추세가 이어지고 있기 때문이다.



특히 미국 ESS 시장은 빅테크들의 데이터센터 투자 증대와 정책적 지원에 힘입어 글로벌 평균을 웃도는 성장세를 보일 것으로 분석됐다.



김동명 최고경영자(CEO·사장)는 “글로벌 배터리 시장은 EV를 넘어 ESS 등 다양한 산업으로 가치가 재편되는 시기에 접어들었다”며 “올해는 포트폴리오 리밸런싱(재조정), 운영 효율화 등 노력을 실질적 성과로 구체화하고 기회를 성과로 만들어나가겠다”고 밝혔다.

