“신안우이 해상풍력에 7500억원”…국민성장펀드 ‘1호 투자처’ 결정

재생에너지·지역균형발전 고려

이재명 정부의 공약인 국민성장펀드 1호 투자처로 ‘신안우이 해상풍력 발전사업’이 선정됐다. 지역의 첨단산업단지 전력 수요에 대응하기 위한 이 사업은 한화오션이 개발을 주관하며 첨단전략산업기금 7500억원이 투입된다. 국가적 재생에너지 경쟁력을 제고하고 지역균형발전을 달성하겠다는 취지로 풀이된다.



금융위원회는 29일 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 첨단전략산업기금 7500억원을 신안우이 해상풍력 발전사업에 공급한다고 밝혔다.



이 사업은 2029년 초까지 전남 신안군 우이도 남측 해상에 발전용량이 390㎿(메가와트)인 해상풍력 발전소를 건설하는 프로젝트다. 390㎿는 약 36만가구가 사용할 수 있는 전력 규모로, 국내 최대 데이터센터의 전력 용량(270㎿)을 웃돈다.



신안우이 프로젝트는 순수 국내 자본으로 추진된다. 한화오션이 주요 인허가 확보 등 개발 전반을 주관해왔으며 한국중부발전, 현대건설, SK이터닉스 등이 주주로 참여했다. 풍력 터빈을 제외한 하부 구조물과 해저케이블, 변전소, 설치 선박 등 대부분 기자재에 국산 제품을 활용한다. 건설을 맡은 한화오션은 이번 사업을 위해 8000억원 규모의 터빈 설치선을 새로 건조해 투입한다.



전체 사업비는 3조4000억원이며 국민성장펀드 첨단전략산업기금은 7500억원을 장기간(18~19년) 선·후순위 대출하는 방식으로 참여한다. 특수목적법인(SPC) 출자자의 자본금 납입 등을 거쳐 오는 3분기부터 자금이 집행된다.



이와 별도로 산업은행과 은행권이 함께 조성한 미래에너지펀드도 신안우이 프로젝트에 총 5440억원을 지원한다.



이번 투자에는 지역균형발전도 함께 고려했다. 정부는 지난달 국민성장펀드가 투자할 K엔비디아 육성 등 1차 메가 프로젝트 7건을 발표했다. 이 중 신안우이 해상풍력 발전사업이 가장 먼저 투자 결정을 받았다. 해상풍력은 정부의 15대 초혁신경제 프로젝트 중 하나이기도 하다.



우이도 해역에 조성될 풍력단지는 전남에 40조원 규모로 들어설 첨단전략산업 특화단지의 전력 수요를 충당할 것으로 전망된다. 이번 사업은 주민 참여에 따른 추가 수익 전액(연간 250억원)을 지역사회와 공유하는 구조로, 채권투자로 참여한 신안군 주민은 수익 일부를 지역화폐 등으로 받는다.



금융위 관계자는 “신안우이 프로젝트 외에도 개별 사업의 성숙도와 자금 소요 시점에 맞춰 자금 지원 결정이 필요한 사업을 순차적으로 지원할 계획”이라며 “우리 경제의 미래 20년 성장동력이 될 첨단전략산업 프로젝트를 계속 발굴하겠다”고 말했다.

