‘액체 테러’ 피해자 오마르 의원 “트럼프 당선 후 살해 협박 늘어”

트럼프 “쓰레기” 비방 후 발생

테러 사건 후에도 “조작” 주장

오마르 “위협에 굴복 않을 것”

공공장소에서 괴한에게 액체 테러를 당한 일한 오마르 미국 민주당 하원의원(미네소타·사진)이 정치인들에 대한 증오 범죄가 벌어지는 이유로 도널드 트럼프 미 대통령의 ‘입’을 지목했다. 트럼프 대통령은 미 사상 첫 소말리아계 연방 하원의원인 오마르 의원에 대해 “쓰레기” 등 혐오 발언을 일삼아왔다.



AP통신 등에 따르면 오마르 의원은 28일(현지시간) 미네소타주 미니애폴리스에서 열린 기자회견에서 “미국 대통령이 나와 내가 대표하는 공동체에 대해 증오 발언을 할 때마다 나에 대한 살해 위협은 급증한다”고 말했다. 조 바이든 정부 시절 자신을 향한 살해 협박은 크게 줄었으나, 트럼프 대통령이 당선된 후 다시 급격히 늘었다고도 했다. 그는 테러 직후 공식 석상에 서는 것이 두렵지 않냐는 질문에 “이 자리에 선 것 자체가 공포와 위협은 나에게 통하지 않는다는 걸 보여주는 것”이라고 답했다.



오마르 의원은 전날 미니애폴리스에서 유권자들과 만나 이민세관단속국(ICE)을 규탄하는 연설을 하던 중 한 남성에게 액체 테러를 당했다. 이 남성은 오마르 의원에게 달려들어 주사기 속 액체를 뿌리려다 제압됐고 경찰에 체포됐다. 당시 오마르 의원은 ICE 폐지와 크리스티 놈 국토안보부 장관 사퇴를 촉구하고 있었다. 미니애폴리스에선 이달 들어 ICE 등 연방 이민당국이 대규모 단속을 벌이고 있고 이 과정에서 주민 2명이 사살됐다.



액체 테러 사건은 트럼프 대통령이 전날 아이오와주 연설에서 “불법 이민자들이 미국인을 해칠 것”이라는 주장을 펴면서 또다시 오마르 의원을 언급한 지 얼마 지나지 않아 벌어졌다. 트럼프 대통령은 오랫동안 오마르 의원을 향해 “그와 그의 친구들은 쓰레기” “소말리아로 돌아가라” 등 인종차별이 섞인 혐오 발언을 쏟아내왔다. 트럼프 대통령은 테러 사건 이후에도 ABC뉴스 인터뷰에서 “아마 스스로 액체를 맞도록 (조작)했을 것”이라고 주장했다.



소말리아 난민 출신인 오마르 의원은 12세에 가족과 미국으로 이주해 2000년 미국 시민권을 취득했다. 소말리아계 이민자가 대거 거주하는 미니애폴리스 지역구에서 2016년 주의회 의원을 거쳐 2018년 연방 하원의원에 당선됐다.



오마르 의원은 테러 사건 후 SNS에 “나는 (전쟁) 생존자이기 때문에 하찮은 선동가가 나를 막을 수는 없다. 괴롭힘에 굴복하지 않을 것”이라고 밝히는 등 단호하게 대응했다. 그는 테러 당시에도 물러서지 않고 연설을 이어가며 “우리 미네소타 사람들은 어떤 위협에도 굴하지 않고 버텨낼 것”이라고 말했다.



이번 테러 사건을 계기로 트럼프 대통령의 증오 발언이 정치 폭력을 부추긴다는 비판도 커지고 있다. 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 테러가 ‘자작극’이라는 트럼프 대통령의 주장이 “역겹다”며 “대통령의 거짓말과 거짓 정보가 이러한 폭력 사건을 더욱 부추기고 있다”고 비판했다.

