WBC 8강 진출 땐 4억 포상 ‘확정’…‘김재환 방지’ FA룰 개정은 ‘아직’

KBO 운영 규정 개정안 의결

2·3루 ‘전략적 오버런’ 금지

‘비디오 판독’ 인터컴도 도입

KBO가 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출 시 야구 국가대표팀에 4억원의 포상금을 지급하기로 했다.



KBO는 29일 국제대회에 참가하는 대표팀 선수단의 동기 부여를 위해 선수단 승리 수당과 포상금을 지급하는 대표팀 운영 규정 개정안을 KBO 이사회가 의결했다고 밝혔다.



기존에는 WBC 8강 진출 시 포상금을 주지 않았지만 오는 3월 개막하는 WBC에서 8강에 올라가면 4억원 포상이 이뤄진다. 4강 포상금은 기존 3억원에서 6억원으로 늘어난다. 준우승은 7억원에서 8억원으로, 우승은 10억원에서 12억원으로 증액됐다.



2루와 3루에서 발생하는 ‘전략적 오버런’은 금지된다. 2루 포스플레이 상황에서 1루 주자가 2루 베이스를 통과하듯 밟고 전력 질주하는 ‘오버런’은 3루 주자의 득점을 위해 전략적으로 쓰일 수 있다. 하지만 주루의 본질을 훼손할 뿐 아니라 선수들의 안전을 해칠 위험성이 커 MLB도 2025년부터 금지했다.



비디오판독 소요 시간을 단축하기 위해 무선 인터컴도 도입한다.



1·2루심이 무선 인터컴을 착용한 채 판독 센터와 교신할 수 있어 이동 시간이 줄어든다. 비디오판독 상황도 간략하게 설명할 수 있다.



아울러 선수단 최저 연봉을 3000만원에서 3300만원으로 올리고 구단별 소속 선수 정원은 65명에서 68명으로 증원했다. 퓨처스리그(2군)는 팀당 116경기에서 121경기로 늘리고 이동일을 화요일로 편성한다.



다만 두산에서 SSG로 옮긴 외야수 김재환의 사례에서 불거진 ‘FA 보상제도 무력화’ 논란 방지책은 이번에 결정되지 않았다.



앞서 두산과 김재환이 2021시즌을 마치고 맺은 계약에는 ‘4년 뒤 선수가 FA를 포기하면 두산과 우선 협상하고 결렬되면 조건 없이 방출한다’는 조항이 담겼고 김재환은 2025시즌을 마친 후 이를 실행에 옮겼다.



SSG는 김재환의 FA B등급에 상응하는 보상을 두산에 지급하지 않고 김재환을 영입했다. 이는 FA 보상제도 자체를 무력화하는 것으로, 재발 방지가 필요하다는 KBO와 구단 간 공감대는 형성된 상태다.



KBO 관계자는 “개정을 어떤 방향으로 할지 아직 논의를 하고 있다. 여러 가지 의견이 있고 구단과도 약간 시각차가 있어서 조율 중”이라며 “FA 계약 관련 규약 개정은 어차피 적용 시점이 2026시즌이 끝난 뒤부터다. 상반기 안에는 규약 개정이 이뤄질 것으로 생각한다”고 말했다.

