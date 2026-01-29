“우리가 동물원 짐승인가”…호주오픈 선수들 ‘사생활 침해’ 분통

통로서 라켓 내리친 것 SNS 노출

코트 안팎 안 가리는 ‘카메라 세례’

프로 선수 현실과 개인 권리 ‘충돌’

코코 고프(미국)는 호주오픈 여자 단식 8강에서 탈락한 직후 코트를 떠나 라커로 향하다가 구석진 통로에서 라켓을 수차례 바닥에 내리치며 좌절감을 표출했다. 고프의 분노는 내부 카메라에 찍혀 SNS를 통해 고스란히 노출됐다.



테니스 코트 안팎을 가리지 않는 무차별 ‘카메라 세례’에 호주오픈 출전 선수들의 불만이 나오고 있다. AP통신은 29일 호주오픈 8강에서 엘레나 리바키나(카자흐스탄)에게 패한 여자 단식 세계 2위 이가 시비옹테크(폴란드)가 마음 놓고 쉴 곳이 없는 대회 환경에 대한 불만을 드러냈다고 전했다.



시비옹테크는 이 자리에서 “우리가 테니스 선수인지, 아니면 동물원 우리에 갇혀 배변 활동까지 관찰당하는 존재인지 모르겠다”고 말했다. 시비옹테크는 곧바로 “내가 너무 과장된 표현을 했다”며 사과하면서도 “어느 정도는 사생활이 보호됐으면 좋겠다”고 말했다.



호주오픈 센터코트인 로드레이버 아레나에서는 라커룸을 제외하면 카메라의 촬영 범위에서 벗어난 곳이 거의 없는 것으로 알려졌다.



고프는 감정을 억누르며 사람들이 보지 않은 곳에서 표출한 행동이 공개된 것에 대해 “이런 장면까지 방송될 필요는 없다고 생각한다”고 했다.



선수들은 프로 선수로서 어쩔 수 없는 상황에 놓인 현실을 인정했다. 38세의 베테랑 노바크 조코비치(세르비아)는 이런 흐름을 되돌리기는 어려울 거라 내다봤다. “그러고 보니 라커룸에서 샤워할 땐 카메라가 없다는 게 놀랍다”고 뼈 있는 농담을 던진 조코비치는 “콘텐츠가 모든 것을 좌우하는 시대에 살고 있다. 더 깊은 논의가 필요하다. 과거로 되돌아가기는 어렵다고 본다”고 말했다.



여자프로테니스(WTA) 투어는 선수들의 불만을 심각하게 받아들이고 있다. 발레리 카밀로 WTA 회장은 “선수들은 경기장 밖에서 외부 시선 없이 조용히 회복할 수 있는 공간을 가질 자격이 있다”며 “적절한 경계가 마련되도록 대회 주최 측과 방송사도 검토해야 한다”고 했다.

