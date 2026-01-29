창간 80주년 경향신문

LG전자, 창사 후 첫 '주주 가치 제고' 자사주 매입

경향신문

LG전자가 1000억원 규모의 자사주 매입에 나선다.

LG전자는 지난해 11월 기업가치 제고계획 이행현황 공시를 통해 향후 2년간 2000억원 규모의 주주환원 정책을 이행하겠다고 밝힌 바 있다.

LG전자 관계자는 "주주가치 제고 목적의 자사주 매입은 이번이 처음"이라며 "과거에는 주로 임직원 상여 지급 목적으로 자사주를 매입해왔다"고 설명했다.

LG전자, 창사 후 첫 ‘주주 가치 제고’ 자사주 매입

입력 2026.01.29 21:16

수정 2026.01.29 21:17

  • 최민지 기자

1000억원 규모…향후 소각 계획

LG전자가 1000억원 규모의 자사주 매입에 나선다. 창사 이래 첫 주주 가치 제고 목적의 자사주 매입이다. LG전자는 29일 이사회 결의를 거쳐 자사주 총 109만4454주를 사들인다고 공시했다. 전날 종가 기준으로 보통주 90만5083주와 우선주 18만9371주 상당이다.

LG전자는 지난해 11월 기업가치 제고계획 이행현황 공시를 통해 향후 2년간 2000억원 규모의 주주환원 정책을 이행하겠다고 밝힌 바 있다. LG전자 관계자는 “주주가치 제고 목적의 자사주 매입은 이번이 처음”이라며 “과거에는 주로 임직원 상여 지급 목적으로 자사주를 매입해왔다”고 설명했다. 통상 자사주 매입은 시장에 유통되는 주식 수가 줄어 주당 가치가 올라가는 효과가 있다.

해당 매입 물량에 대해서는 향후 정책에 따라 소각을 진행할 계획이다. 현재 보유 중인 잔여 자사주(보통주 1749주·우선주 4693주)는 올해 주주총회 승인 이후 전량 소각할 예정이다.

LG전자는 이날 2025년도 현금 배당도 공시했다. 지난해 8월 실시한 중간배당을 포함해 2025년 주당 배당금은 보통주 1350원·우선주 1400원으로 결정됐다. 2024년 배당총액은 중간배당 900억원을 포함해 총 2439억원 규모로 직전 연도(1809억원)보다 35% 이상 늘었다.

