올리브영, K뷰티 이어 ‘K웰니스’ 도전

‘올리브베러’ 1호점 30일 광화문서 개점

건강식품부터 수면용품까지 500개 브랜드 제품 3000여종 구비

“즐기면서 건강한 아름다움 추구”…상반기 중 강남에 2호점 계획

“두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키) 연관 검색어 상단에 항상 칼로리가 있어요. 트렌디한 맛과 즐거움을 포기하지 않으면서 열량과 성분을 따지는 거죠. 즐기면서 관리하는 것이 ‘웰니스’의 진짜 모습입니다.”



CJ올리브영 유영환 데이터인텔리전스팀장은 ‘올리브베러’(OLIVE BETTER) 1호점 개점을 하루 앞둔 29일 열린 기자간담회에서 “지금 소비자에게 필요한 것은 정확한 큐레이션(제안)”이라며 이같이 말했다.



올리브베러 1호점은 서울 중구 광화문 디타워에 문을 연다. 1호점을 광화문에 여는 것은 건강관리에 관심이 많은 직장인 유동인구가 많은 데다 인근에 요가·헬스장 등 웰니스 인프라가 풍부하다는 판단에서다.



웰니스(Wellness)란 웰빙(Well-being)과 건강을 뜻하는 피트니스(Fitness)의 합성어로 신체적, 정신적, 사회적 건강이 균형 잡힌 상태를 추구하는 활동을 의미한다.



올리브베러는 ‘매일의 나아짐을 만드는 건강한 즐거움’이라는 의미로, 그간 뷰티 상품을 중심으로 소개·판매해온 올리브영이 사업 영역을 웰니스 전반으로 확장한 독립 큐레이팅 플랫폼이다. 올리브영이 보유한 온·오프라인 고객 데이터와 상품·카테고리 구성 노하우, 옴니채널 운영 경험 등을 바탕으로 기획됐다. 1999년 헬스앤드뷰티(H&B) 전문 리테일로 출발해 성장한 올리브영이 새로운 콘셉트의 별도 플랫폼을 선보이는 것은 이번이 처음이다.



올리브베러 1호점은 430㎡(약 130평) 규모의 복층 매장으로, 500여개 브랜드 제품 3000여종을 만날 수 있다.



1층은 샐러드와 고단백 간편식, 프로틴, 건강기능식품 등으로 구성했다. 관리형 식단을 직접 챙기기 어려운 직장인 수요를 고려했다.



2층은 웰니스 루틴을 제안하는 공간으로 꾸몄다. 잘 먹기(이너뷰티 푸드·건강간식), 잘 채우기(영양제), 잘 움직이기(보충제·운동용품), 잘 쉬기(수면과 릴랙스용품), 잘 가꾸기(아로마테라피·더마케어), 잘 관리하기(구강·위생용품) 등 올리브베러가 제안하는 6대 웰니스 영역 관련 제품들을 만날 수 있다.



이와 함께 온라인과의 연결성도 강화했다. 올리브영 애플리케이션(앱)에서는 올리브베러 앱인앱(App-in-App) 서비스가 동시에 열리는데 제품 섭취 대상과 목적, 성분별 맞춤형 상품 추천은 물론 영양제 섭취 시간을 알려주는 루틴 알림 기능을 제공한다.



특히 매장 상품에는 전자 라벨이 부착돼 있어 올리브베러 앱 상세 페이지 내 정보를 오프라인 고객도 알 수 있도록 했다.



올리브영은 올해 상반기 중 강남역 인근에 올리브베러 2호점을 열 예정이다.



이동근 신성장리테일사업 담당은 “추상적이고 어렵게 느낄 수 있는 웰니스 소비 형태를 다양한 상품과 공감 가능한 콘텐츠, 다채로운 경험과 결합해 제공할 것”이라고 말했다.

