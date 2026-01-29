GIST 연구팀, 암 환자에 치명 ‘근육·체중 감소’ 원인 세계 최초로 규명

국내 연구진이 암 환자의 생존율을 크게 떨어뜨리는 치명적 합병증인 근육·체중 감소의 원인을 세계 최초로 규명했다.



광주과학기술원(GIST)은 대런 윌리엄스 생명과학과 교수와 정다운 연구교수 연구팀이 ‘암 악액질’을 유발하는 세포 간 신호 전달 경로를 처음으로 규명했다고 29일 밝혔다.



암 악액질은 암세포로 전신 대사 균형이 무너지면서 근육과 체중이 계속 줄어드는 질환이다. 환자의 체력과 면역 기능을 급격히 떨어트리기 때문에 항암 치료효과를 낮추고, 생존율 저하로 이어지는 원인이 된다. 암 악액질은 암이 상당히 진행된 환자의 약 80%에서 발병한다. 전체 암 사망의 20~30%와 연관된 심각한 합병증이다. 지금까지는 암 악액질을 근본적으로 치료할 수 있는 약물이나 명확한 치료 타깃이 확립되지 않았다.



GIST 연구팀은 암세포와 암 연관 섬유아세포(CAF)가 서로 신호를 주고받는 과정에서 특정 단백질인 ‘CXCL5’의 분비가 크게 증가한다는 사실을 확인했다. 또 CXCL5가 근육 소모를 직접적으로 유도하는 핵심 인자라는 것을 세계 최초로 규명해냈다. 연구팀은 대장암 환자로부터 직접 분리한 CAF를 활용한 실험에서 암세포 배양액으로 활성화된 CAF가 분비한 조건배양액이 근육세포 위축을 유발하는 현상을 확인했다.



연구 결과는 국제학술지 ‘저널 오브 바이오메디컬 사이언스’(Journal of Biomedical Science)에 게재됐다. 국내 및 국제 특허도 출원됐다.

