배우 배두나, 제76회 베를린영화제 심사위원 위촉

경향신문

본문 요약

배우 배두나가 다음달 12일 개막하는 제76회 베를린영화제의 심사위원에 위촉됐다.

조직위는 배두나에 대해 "한국의 가장 재능 있는 배우 중 한 명"이라며 "워쇼스키 자매 감독의 <클라우드 아틀라스>와 <주피터 어센딩>, 넷플릭스 드라마 <센스8>으로 국제적인 명성도 쌓았다"고 소개했다.

앞서 배우 이영애와 감독 봉준호가 이 영화제 심사위원을 맡은 적이 있다.

배우 배두나, 제76회 베를린영화제 심사위원 위촉

입력 2026.01.29 21:18

수정 2026.01.29 21:20

  전지현 기자

배우 배두나가 지난해 4월16일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '바이러스' 제작보고회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

배우 배두나(사진)가 다음달 12일(현지시간) 개막하는 제76회 베를린영화제의 심사위원에 위촉됐다.

영화제 조직위원회는 28일 배두나를 포함한 7명의 심사위원 명단을 공개했다. 심사위원장은 독일 감독 빔 벤더스다. 배두나는 네팔의 민 바하두르 밤 감독, 미국 레이날도 마커스 그린 감독 등과 함께 최우수 작품상인 황금곰상을 비롯한 경쟁 부문 수상작을 선정한다.

조직위는 배두나에 대해 “한국의 가장 재능 있는 배우 중 한 명”이라며 “워쇼스키 자매 감독의 <클라우드 아틀라스>와 <주피터 어센딩>, 넷플릭스 드라마 <센스8>으로 국제적인 명성도 쌓았다”고 소개했다.

앞서 배우 이영애(2006년)와 감독 봉준호(2015년)가 이 영화제 심사위원을 맡은 적이 있다.

내달 12~22일 열리는 올해 영화제에서는 쥘리에트 비노슈 주연, 랜스 해머 연출의 <퀸 앳 시> 등 22편이 황금곰상을 놓고 다툰다. 한국 영화로는 홍상수 감독의 <그녀가 돌아온 날>이 파노라마 부문, 정지영 감독의 <내 이름은>이 포럼 부문에서 상영된다. 홍 감독은 올해로 7년 연속 베를린영화제의 초청을 받았다. 유재인 감독의 장편 데뷔작 <지우러 가는 길>은 성장 영화를 소개하는 제너레이션 14플러스 부문에 초청됐다.

