트럼프 “미국 금리 세계에서 가장 낮아야”···파월 향해 “멍청이” 금리 동결 비판

경향신문

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방준비제도의 금리 동결 결정을 비판하며 "미국의 금리는 세계에서 가장 낮아야 한다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난 27일 아이오와주에서 한 경제 연설에서 파월 의장의 후임을 곧 발표할 것이라고 밝히며 금리 인하를 압박했다.

미국 중앙은행인 연방준비제도가 도널드 트럼프 대통령의 금리 인하 압박에도 기준금리를 동결했다.

입력 2026.01.29 22:58

수정 2026.01.29 23:06

  • 배시은 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 미국 워싱턴 카네기 멜론 강당에서 연설하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 동결 결정을 비판하며 “미국의 금리는 세계에서 가장 낮아야 한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 29일(현지시간) 자신의 SNS 트루스소셜에 “제롬 파월 연준 의장이 금리를 높게 유지할 아무런 이유도 없는데도 또다시 금리 인하를 거부했다”고 썼다. 이어 “그(파월 의장)는 우리나라와 국가 안보에 해를 끼치고 있다”고 했다.

그는 “연준은 지금 당장 금리를 대폭 인하해야 한다”며 “관세는 미국을 다시 강하고 강력하게 만들었다. 이러한 재정적, 기타 모든 면의 힘에 걸맞게 우리는 어느 나라보다도 낮은 금리를 적용해야 한다”고 했다.

트럼프 대통령은 파월 의장에 관해 “멍청이”라고 부르며 “(파월 의장도) 인플레이션이 더 이상 문제이거나 위협이 아니라고 인정하는데, 우리는 지금쯤 훨씬 더 낮은 금리를 적용받고 있어야 한다”고 했다. 그러면서 “(파월 의장은) 전혀 불필요하고 정당화할 수 없는 이자 비용으로 매년 미국에 수천억달러의 손실을 입히고 있다”고 비판했다.

연준은 전날 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 정책금리 목표 범위를 3.50~3.75%로 유지했다. 파월 의장은 기자회견에서 “관세의 (물가 상승) 효과가 올해 중반 정점에 달할 것으로 예상하며 그 효과가 정점을 지난다면 완화적인 통화정책을 검토할 수 있다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난 27일 아이오와주에서 한 경제 연설에서 파월 의장의 후임을 곧 발표할 것이라고 밝히며 금리 인하를 압박했다.

