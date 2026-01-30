창간 80주년 경향신문

두 번이나 한동훈 축출한 장동혁…주도권 잡았지만 당 외연 확장 멀어져

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 29일 당내 반발을 누그러뜨리며 정치적 경쟁자인 한동훈 전 대표 제명을 관철한 데는 단식이란 극한투쟁이 주효했다는 평가가 나온다.

6·3 지방선거를 앞두고 윤석열 전 대통령 탄핵 찬성을 주도한 한 전 대표를 제명해 당의 외연 확장은 더욱더 어려워졌다는 비판도 제기된다.

당내 지지 기반이 확고하지 않는 장 대표가 한 전 대표 제명을 밀어붙일 수 있던 배경으로는 단식을 통한 국면 전환이 꼽힌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

두 번이나 한동훈 축출한 장동혁…주도권 잡았지만 당 외연 확장 멀어져

입력 2026.01.30 06:00

  • 이보라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장동혁 국민의힘 대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표가 29일 당내 반발을 누그러뜨리며 정치적 경쟁자인 한동훈 전 대표 제명을 관철한 데는 단식이란 극한투쟁이 주효했다는 평가가 나온다. 6·3 지방선거를 앞두고 윤석열 전 대통령 탄핵 찬성을 주도한 한 전 대표를 제명해 당의 외연 확장은 더욱더 어려워졌다는 비판도 제기된다.

당내 지지 기반이 확고하지 않는 장 대표가 한 전 대표 제명을 밀어붙일 수 있던 배경으로는 단식을 통한 국면 전환이 꼽힌다. 국민의힘 중앙윤리위원회가 지난 14일 새벽 당원게시판 의혹을 받는 한 전 대표 제명 의결을 발표했을 때만 해도 당내에선 반발이 거셌다. 친한동훈(친한)계·중도 성향 의원들 뿐 아니라 권영세·조배숙·성일종 등 구 친윤석열계 중진 의원들까지 공개적으로 우려를 표했다.

장 대표가 이튿날인 15일 한 전 대표 제명 확정을 보류하고 여당의 통일교·공천헌금 특검 수용을 명분으로 단식에 돌입하면서 기류가 바뀌었다. 장 대표를 향한 당내 비판이 수그러들면서 일부 친한계 의원들과 유승민 전 의원, 오세훈 서울시장, 이준석 개혁신당 대표 등 장 대표와 노선을 달리해온 보수 진영 인사들이 잇따라 단식 농성장에 방문했다. 농성장을 찾지 않은 한 전 대표에게 비판의 화살이 돌아가기 시작했다.

한 전 대표가 지난 18일 당원게시판 의혹으로 불거진 논란에 대해 처음 유감을 표명했지만 장 대표를 향해 강경한 입장을 고수한 것도 화합과 양보를 요구한 의원들의 반감을 키웠다. 이후 한 전 대표 지지자들의 제명 반대 집회에서 장동혁 지도부 사퇴 주장이 나온 것도 제명에 부정적이던 일부 지도부 인사를 돌아서게 만든 계기가 됐다. 한 전 대표는 이 집회를 “이것이 진짜 보수 결집”이라고 독려했다. 한 전 대표 제명을 두고 찬·반 의견이 비등하게 나오는 여론조사도 장 대표의 제명 추진에 힘을 실었다. 결과적으로 단식을 통한 ‘시간 벌기’가 제명을 둘러싼 여론 흐름을 바꾸는 데 효과를 거둔 것으로 보인다.

장 대표는 2024년 12·3 불법계엄 이후 최고위원직 사퇴로 한동훈 대표 체제를 무너뜨린 데 이어 이번에는 한 전 대표를 아예 당 밖으로 내몰았다. 향후 장 대표는 한 전 대표에 대한 비토 정서가 강한 강성 지지층의 지지를 기반으로 당 주도권을 더욱 강화하려 할 것으로 전망된다.

다만 지방선거를 앞두고 찬탄파(탄핵 찬성)를 대표하는 한 전 대표 제명으로 당의 스펙트럼을 축소했다는 비판에도 직면할 것으로 보인다. 특히 서울, 부산 등 주요 광역단체장 선거에서 패배할 경우 책임론이 불거지며 장 대표 체제가 붕괴할 것이란 관측도 나온다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글