낮에도 영하 10도 안팎 ‘칼바람’···강추위 이어져

경향신문

본문 요약

금요일인 30일 중부지방을 중심으로 강추위가 이어지겠다고 기상청이 예보했다.

중부지방과 전북 북동부, 경북권은 아침 기온이 -10도 안팎으로 낮겠고, 강원과 경기 북부 내륙은 –15도 안팎으로 매우 춥겠다.

이날 강원 동해안을 제외한 중부지방의 낮 기온은 0도 이하로 낮겠다.

낮에도 영하 10도 안팎 '칼바람'···강추위 이어져

입력 2026.01.30 07:19

  김송이 기자

한파 특보가 발효된 지난 20일 서울 중구 세종대로사거리에 두껍게 입은 시민들이 지나가고 있다. 정효진 기자 사진 크게보기

한파 특보가 발효된 지난 20일 서울 중구 세종대로사거리에 두껍게 입은 시민들이 지나가고 있다. 정효진 기자

금요일인 30일 중부지방을 중심으로 강추위가 이어지겠다고 기상청이 예보했다.

이날 오전 기온은 서울 -8.8도, 인천 -8.1도, 수원 -9.1도, 강릉 -6.0도, 대전 -8.2도, 전주 -7.4도, 광주 -4.5도, 제주 2.5도, 대구 -4.2도, 부산 -2.2도, 울산 -4.2도, 창원 –2.7도 등이다.

낮 최고기온은 –3~5도로 예보됐다. 중부지방과 전북 북동부, 경북권은 아침 기온이 -10도 안팎으로 낮겠고, 강원과 경기 북부 내륙은 –15도 안팎으로 매우 춥겠다. 이날 강원 동해안을 제외한 중부지방의 낮 기온은 0도 이하로 낮겠다.

울릉도와 독도에는 3∼8㎝의 눈 또는 5㎜ 안팎의 비가 내리겠다. 제주도 산지에는 아침까지 0.1㎝ 미만의 눈이 날릴 것으로 예보됐다.

중부지방과 전남 동부·서부 남해안, 경상권은 대기가 매우 건조하겠으니 산불 등 화재 발생에 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준일 것으로 예상된다.

풍랑특보가 발효된 서해 중부 먼바다는 이날 오후까지, 서해 남부 북쪽 먼바다와 동해 남부 북쪽 안쪽 먼바다는 이날 밤까지 바람이 30~60㎞/h로 매우 강하게 불겠다.

