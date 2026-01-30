창간 80주년 경향신문

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 중앙은행인 연방준비제도 새 의장 후보자를 다음 주에 발표하겠다고 29일 밝혔다.

트럼프 대통령은 전날도 SNS 트루스소셜에서 제롬 파월 연준 의장을 겨냥해 "금리를 그렇게 높게 유지할 이유가 전혀 없음에도 또다시 금리 인하를 거부했다"며 "그는 미국과 국가 안보를 해치고 있다"고 비난했다.

트럼프 대통령은 오는 5월 파월 의장의 임기 종료를 앞두고 지난해 말부터 차기 연준 의장 후보자를 좁히고 이들을 직접 면담해왔다.

트럼프 "새 연준 의장 다음주 발표···미국 금리 가장 낮아야"

입력 2026.01.30 07:59

  • 김희진 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 백악관 집무실에서 마약 중독 문제를 해결하기 위핸 ‘대미국 회복 이니셔티브’를 수립하는 행정명령을 발표했다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 새 의장 후보자를 다음 주에 발표하겠다고 29일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 내각 회의에서 “연준 의장을 누가 맡게 될지 다음 주에 발표할 예정”이라며 “새로 임명될 사람은 훌륭하게 직무를 수행할 인물이 될 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 “연준 금리는 너무 높고 용납할 수 없을 정도”라며 “우리는 세계에서 가장 낮은 금리를 가져야 한다. 금리는 2%포인트, 나아가 3%포인트 더 낮아야 한다”고 주장했다.

트럼프 대통령의 이날 발언은 연준이 전날 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 거친 끝에 기준금리를 3.50~3.75%로 동결한 지 하루 만에 나왔다. 트럼프 대통령은 전날도 SNS 트루스소셜에서 제롬 파월 연준 의장을 겨냥해 “금리를 그렇게 높게 유지할 이유가 전혀 없음에도 또다시 금리 인하를 거부했다”며 “그는 미국과 국가 안보를 해치고 있다”고 비난했다.

트럼프 대통령은 오는 5월 파월 의장의 임기 종료를 앞두고 지난해 말부터 차기 연준 의장 후보자를 좁히고 이들을 직접 면담해왔다. 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장, 케빈 워시 전 연준 이사, 크리스토퍼 윌러·미셸 보먼 현 연준 이사 등이 후보자로 거론된다.

블룸버그 통신은 “트럼프 대통령이 누구를 지명하든 미국 상원 인준 과정에서 험난한 길을 걷게 될 가능성이 크다”며 “상원 은행위원회 위원인 공화당 톰 틸리스 의원은 법무부의 연준 조사가 마무리될 때까지 대통령이 지명하는 어떤 후보도 저지하겠다고 공언했다”고 전했다. 틸리스 의원은 연방 검찰이 제롬 의장에 대한 수사를 개시했을 때도 “트럼프 정부 참모들이 연준 독립성을 훼손하려는 시도가 명확해졌다”고 비판한 바 있다.

