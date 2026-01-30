[속보]지난해 산업생산 증가율 0.5%↑…비상계엄 여파, 5년만에 최소

비상계엄의 여파로 지난해 산업생산 증가율이 5년 만에 가장 낮은 수준을 기록했다. 반도체 생산이 큰 폭으로 늘었지만, 건설업이 1998년 관련 통계 작성 이후 가장 부진한 모습을 보이는 등 업종 간 격차가 뚜렷했다.

국가데이터처가 30일 발표한 ‘2025년 12월 및 연간 산업활동동향’를 보면 지난해 전산업생산지수(2020년=100)는 114.2로 전년보다 0.5% 상승한 것으로 잠정 집계됐다. 이는 2020년(-1.1%)이후 가장 낮은 상승 폭이다.

산업생산 증가율은 2020년 1.1% 감소한 뒤 2021년(5.5%)과 2022년(4.8%)에 상승세를 이어갔다. 2023년(1.1%)에 주춤한 데 이어 2024년(1.5%)에 소폭 반등했지만, 지난해 다시 둔화했다.

광공업 생산은 전년보다 1.6% 증가했다. 반도체와 조선업 호황이 지난해 산업생산을 이끌었다. 반도체는 13.2% 증가했고 조선업이 포함된 기타운송장비 생산은 23.7% 뛰었다.

서비스업 생산은 보건·사회복지, 도소매 등에서 늘어 지난해 같은 기간보다 1.9% 증가했다.

소비 동향을 보여주는 소매판매액지수는 전년 대비 0.5% 증가했다. 소비는 3년 연속 감소세를 보이다가 4년 만에 증가로 전환했다. 특히 신제품 출시와 보조금, 세제 혜택 등의 영향으로 승용차와 컴퓨터 등 내구재 판매가 늘었다.

설비투자는 지난해 같은 기간보다 1.7% 증가했다. 자동차 등 운송장비(4.2%) 및 반도체 제조용 기계 등 기계류(0.6%)에서 투자가 모두 늘어났다.

건설공사가 진행된 정도를 보여주는 건설기성은 건축(-17.3%) 및 토목(-13.0%)에서 공사실적이 모두 줄어 전년 대비 16.2% 감소했다. 건설기성은 1998년 통계 작성이 시작된 이후 가장 큰 폭으로 감소했다.

이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 “2025년은 반도체가 산업 전반을 강하게 견인한 해였다”며 “반도체 관련 설비투자와 기계류 도입이 확대되는 선순환 구조를 확인했다”고 말했다. 그는 이어 “건설업 부문은 경기의 하방 압력으로 작용했다”며 “지표상으로는 회복세가 뚜렷하지만, 일부 건설업의 하방 리스크로 업종 간 온도 차가 뚜렷했던 한 해였다”고 분석했다.

지난해 12월 전 산업생산지수가 서비스업, 건설업, 광공업에서 생산이 늘어 전월 대비 1.5% 증가했다. 산업생산은 10월(-2.6%)에 큰 폭으로 하락한 뒤, 11월(0.9%)에 이어 두 달 연속 상승했다.

광공업 생산은 자동차(-2.8%) 등에서 생산이 줄었지만, 반도체(2.9%), 의약품(10.2%) 등에서 생산이 늘어 전월 보다 1.7% 증가했다. 소매판매는 의복, 음식료품 등에서 판매가 늘어 전월대비 0.9% 증가했다.

설비투자는 운송장비에서 투자가 줄어 전월 대비 3.6% 감소했다. 건설기성은 건축 및 토목에서 늘어 전월대비 12.1% 증가했다.