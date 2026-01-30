창간 80주년 경향신문

3년차 맞은 북한판 지역균형발전, 올해 첫 삽…김정은 “뒤떨어진 지방경제 토대 개변”

경향신문

본문 요약

김정은 북한 국무위원장이 올해 첫 지방발전정책 대상 착공식에 참석해 지역균형발전을 강조했다.

김 위원장은 착공식 기념 연설에서 "지방발전정책 실행 3년째인 올해에는 여기 은률군을 비롯한 나라의 20개 지역에 지방공업공장들과 함께 보건시설, 종합봉사소들이 다같이 일떠서게 된다"며 "그러면 전국 시·군들의 근 3분의 1이 개벽되는 것으로 된다"고 말했다.

김 위원장은 "이것은 당 정책의 성공적 결실이며 정확한 집행"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

3년차 맞은 북한판 지역균형발전, 올해 첫 삽…김정은 “뒤떨어진 지방경제 토대 개변”

입력 2026.01.30 08:36

  • 곽희양 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김정은, 황남 은률군 지방발전대상 착공식 참석

2월까지 19개 시·군에서 공장 등 착공식 이어질 듯

조선중앙통신은 30일 황해남도 은률군에서 열린 “새년도 지방발전 정책 대상 건설의 시발로 되는 성대한 착공식”이 전날 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 진행됐다고 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 올해 첫 지방발전정책 대상 착공식에 참석해 지역균형발전을 강조했다. 김 위원장의 역점 사업이자 올해 3년차를 맞은 ‘지방발전 20×10 정책’에 힘을 싣기 위한 행보로 보인다.

조선중앙통신은 김 위원장이 전날 황해남도 은률군에서 진행된 지방발전정책 대상 착공식에 참석했다고 30일 보도했다.

앞서 2024년 1월 김 위원장은 10년에 걸쳐 20개 시·군에 공장을 짓겠다는 지역발전 20×10정책을 발표했고, 그해 8월 건설대상을 보건·생활문화·양곡관리 시설로 확대했다. 그 결과 지난 2년간 40개 공장 등이 세워졌다.

김 위원장은 착공식 기념 연설에서 “지방발전정책 실행 3년째인 올해에는 여기 은률군을 비롯한 나라의 20개 지역에 지방공업공장들과 함께 보건시설, 종합봉사소들이 다같이 일떠서게 된다”며 “그러면 전국 시·군들의 근 3분의 1이 개벽되는 것으로 된다”고 말했다. 김 위원장은 “이것은 당 정책의 성공적 결실이며 정확한 집행”이라고 말했다.

김 위원장은 “2년 간 걸친 우리 당 지방발전정책 실행과정은 이미 나라의 많은 것이 달라지게 했다”며 “뒤떨어진 지방경제 토대를 완전히 새롭게 개변시키고 있으며 사람들의 생활에도 많은 변화를 가져오고 있다”고 평가했다. 김 위원장은 “인민대중제일주의를 정치 이념으로 하는 우리 당은 앞으로도 지방발전을 위해 모든 가능성을 동원할 것”이라고 덧붙였다.

김 위원장은 공장 등 건설에 참여하는 124연대 장병들에게 “비상한 노력에 의해 지방발전정책 실행에서 보다 고무적인 결실들이 이룩될 것임을 확신한다”고 말했다. 124연대는 2024년에 1월에 지방공업공장 건설을 목적으로 결성된 건설전문부대다. 김 위원장은 은률군 주민들에게 올해 연말에는 “은률 땅도 새로운 모습을 띠게 될 것”이라고 말했다.

이날 은률군을 시작으로 2월까지 19개 시·군에서도 공장·병원·종합봉사소·양곡시설의 준공식이 이어질 것으로 보인다. 앞서 북한은 지난달 9~11일 열린 당 중앙위원회 전원회의에서 올해 지방발전정책 대상이 되는 20개 시·군을 확정한 바 있다.

조선중앙통신은 30일 황해남도 은률군에서 열린 “새년도 지방발전 정책 대상 건설의 시발로 되는 성대한 착공식”이 전날 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 진행됐다고 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

