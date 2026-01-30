청와대, 미국의 ‘환율 관찰 대상국’ 지정에 “긴밀히 소통할 것”

청와대는 30일 미국 도널드 트럼프 행정부가 한국을 '환율 관찰 대상국'으로 재지정한 것에 대해 "외환 당국이 미 재무부와 긴밀히 소통하고 있으며, 앞으로도 소통을 지속할 계획"이라고 밝혔다.

앞서 미 재무부는 지난 29일 '주요 교역 상대국의 거시경제 및 환율 정책' 반기 보고서에서한국을 포함한 중국·일본·대만·태국·싱가포르·베트남·독일·아일랜드·스위스 등 10개국을 환율 관찰 대상국으로 분류했다.

한국은 2016년 처음 환율 관찰 대상국으로 지정된 뒤, 2023년 11월 관찰 대상국에서 빠졌다.