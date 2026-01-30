창간 80주년 경향신문

청와대, 미국의 ‘환율 관찰 대상국’ 지정에 “긴밀히 소통할 것”

경향신문

본문 요약

청와대는 30일 미국 도널드 트럼프 행정부가 한국을 '환율 관찰 대상국'으로 재지정한 것에 대해 "외환 당국이 미 재무부와 긴밀히 소통하고 있으며, 앞으로도 소통을 지속할 계획"이라고 밝혔다.

앞서 미 재무부는 지난 29일 '주요 교역 상대국의 거시경제 및 환율 정책' 반기 보고서에서한국을 포함한 중국·일본·대만·태국·싱가포르·베트남·독일·아일랜드·스위스 등 10개국을 환율 관찰 대상국으로 분류했다.

한국은 2016년 처음 환율 관찰 대상국으로 지정된 뒤, 2023년 11월 관찰 대상국에서 빠졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

청와대, 미국의 '환율 관찰 대상국' 지정에 "긴밀히 소통할 것"

입력 2026.01.30 08:49

  • 곽희양 기자

청와대 관계자 “다소 기계적으로 결정”

2025년 12월 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸의 모습. 권도현 기자

청와대는 30일 미국 도널드 트럼프 행정부가 한국을 ‘환율 관찰 대상국’으로 재지정한 것에 대해 “외환 당국이 미 재무부와 긴밀히 소통하고 있으며, 앞으로도 소통을 지속할 계획”이라고 밝혔다.

청와대 관계자는 “미 재무부가 환율보고서에서 최근의 원화 약세는 한국 경제의 펀더멘털에 부합하지 않는다는 점을 재확인했다”며 이같이 말했다. 다만 이 관계자는 “이번 재지정은 미 재무부의 평가 기준에 따라 다소 기계적으로 결정한 것으로 알고 있다”고 말했다.

앞서 미 재무부는 지난 29일(현지시간) ‘주요 교역 상대국의 거시경제 및 환율 정책’ 반기 보고서에서한국을 포함한 중국·일본·대만·태국·싱가포르·베트남·독일·아일랜드·스위스 등 10개국을 환율 관찰 대상국으로 분류했다.

한국은 2016년 처음 환율 관찰 대상국으로 지정된 뒤, 2023년 11월 관찰 대상국에서 빠졌다. 그러나 2024년 11월 다시 관찰 대상국이 된 후 관찰 대상국 지위가 유지되고 있다.

