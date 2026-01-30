창간 80주년 경향신문

세금 빼돌려 가상화폐 투자한 공무원…광주 서구서 3200만원 횡령

경향신문

본문 요약

광주 서구의 한 공무원이 가상화폐 투자를 위해 세금을 빼돌렸다가 적발됐다.

이후 연말 결산 과정에서 지방세 손실을 메우려 했으나 실패하자 스스로 환급금을 빼돌린 사실을 상급자에게 털어놓은 것으로 알려졌다.

조사 결과 A씨는 가상화폐 투자 실패로 금융 대출이 막히자 이를 보전하기 위해 지방세 환급금을 빼돌려 투자에 사용한 것으로 확인됐다.

세금 빼돌려 가상화폐 투자한 공무원…광주 서구서 3200만원 횡령

입력 2026.01.30 09:06

  • 강현석 기자

감사 통해 수사기관 고발·중징계 요구

광주 서구의 한 공무원이 가상화폐 투자를 위해 세금을 빼돌렸다가 적발됐다.

30일 서구에 따르면 지난 6일부터 29일까지 진행된 자체 감사를 통해 8급 세무직 공무원 A씨가 지방세 환급금 3284만원을 횡령한 사실을 확인했다.

잘못 납부된 지방세 환급 업무를 담당하던 A씨는 지난해 10월부터 두 달여 동안 6차례에 걸쳐 세금을 빼돌렸다. 그는 지급 절차의 허점을 악용해 허위 양도신청서를 작성하고 자신의 계좌로 환급금을 송금받는 등 다양한 수법을 사용한 것으로 조사됐다.

이후 연말 결산 과정에서 지방세 손실을 메우려 했으나 실패하자 스스로 환급금을 빼돌린 사실을 상급자에게 털어놓은 것으로 알려졌다.

조사 결과 A씨는 가상화폐 투자 실패로 금융 대출이 막히자 이를 보전하기 위해 지방세 환급금을 빼돌려 투자에 사용한 것으로 확인됐다. A씨는 첫 조사에서는 2400여만원을 횡령했다고 진술했으나 서구의 추가 조사 결과 총 횡령액은 3200여만원으로 늘어났다.

서구는 A씨를 업무상 횡령 등의 혐의로 고발하고 광주시 인사위원회에 중징계 처분을 요구했다. 횡령에 직접 관여하지 않았으나 업무 관리·감독을 소홀히 한 관련 상급자 2명에 대해서는 경징계와 훈계 처분을 요구했다.

