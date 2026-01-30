창간 80주년 경향신문

전기·수소 충전 기반시설에 민관 합동 1494억 투자

경향신문

정부가 올해 전기·수소 이동수단의 충전 기반시설 확충을 위해 최대 1494억원 규모의 펀드를 조성해 투자한다.

기후부는 이번 사업을 통해 747억원 규모의 모펀드를 조성하고, 민간 자금과 연결해 총 1494억원 규모의 자펀드를 조성할 계획이다.

자펀드 결성액 중 민간자금의 비율은 평균 50% 이상으로 설정해, 충전 기반시설 분야에 대한 민간 투자 참여 여건을 확대한다.

전기·수소 충전 기반시설에 민관 합동 1494억 투자

입력 2026.01.30 09:26

  • 반기웅 기자

서울 한 주차장에서 충전 중인 전기차들. 연합뉴스

서울 한 주차장에서 충전 중인 전기차들. 연합뉴스

정부가 올해 전기·수소 이동수단의 충전 기반시설 확충을 위해 최대 1494억원 규모의 펀드를 조성해 투자한다.

기후에너지환경부는 ‘전기·수소 모빌리티 인프라펀드 사업’ 업무처리 지침을 확정하고, 관련 사업을 본격 추진한다고 30일 밝혔다.

기후부는 이번 사업을 통해 747억원 규모의 모펀드를 조성하고, 민간 자금과 연결해 총 1494억원 규모의 자펀드를 조성할 계획이다. 자펀드 결성액 중 민간자금의 비율은 평균 50% 이상으로 설정해, 충전 기반시설 분야에 대한 민간 투자 참여 여건을 확대한다.

펀드 투자 대상은 △전기·수소충전 기반시설 구축·운영 사업(전기충전기 설치, 수소충전소 구축, 재생에너지와 연계한 수소 생산 및 충전소 구축 등) △충전 기반시설과 연계된 신사업 또는 융합모델(전기 모빌리티 배터리 교체 거점 구축, 양방향 충·방전(V2G) 기반 전력 연계 충전소 구축 등) △노후 충전시설의 성능 개선과 안전성 강화를 위한 사업 등이다.

기후부는 “이번 사업은 정부와 공공기관의 재정 출자를 바탕으로 민간 자본을 유치해, 충전 기반시설 분야에 중·장기적으로 투자하는 신규 정책 사업”이라며 “제도 설계 단계부터 현장 투자 여건과 사업 구조에 대한 의견을 반영해, 민간 참여 가능성과 사업 실행력을 높였다”고 설명했다.

747억원 규모의 모펀드는 2월 중 시행되는 공모를 통해 선정되는 주간운용사가 운용을 맡게 된다. 기후부는 운영위원회 설치와 성과 평가, 회계 감사 등을 관리·감독할 예정이다.

펀드 관련 세부 지침은 무공해차 통합 홈페이지(ev.or.kr)에서 확인 가능하다.

