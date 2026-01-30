한국기술교육대, 고용노동부 공공기관 청렴노력도 ‘최우수’

정량 평가 전반서 높은 점수 기록 “청렴문화 정착 보여주는 결과”

한국기술교육대는 고용노동부가 실시한 ‘2025년도 고용노동부 산하 공공기관 청렴노력도 평가’에서 최우수기관으로 선정됐다고 30일 밝혔다.

이번 평가에서 한국기술교육대는 총점 95.16점을 획득하며 정성·정량 평가 전반에서 고르게 높은 점수를 기록했다. 청렴 정책 추진체계와 실행 실적 모두에서 우수성을 인정받았다는 평가다.

특히 반부패 추진계획 수립 및 추진기반 마련, 부패 취약 분야 집중 개선, 청렴교육 실효성 제고, 부패방지 제도 구축, 공공재정 누수 방지 노력, 청렴시민감사관 제도 운영, 기관 실정에 맞는 자체 청렴활동 추진 등 정량 평가 전 항목에서 만점을 받아 체계적인 청렴 관리 수준을 입증했다.

정성평가에서도 기관 특성을 반영한 반부패·청렴 전략 수립과 함께 준법·윤리경영위원회 및 청렴추진위원회 운영, 청렴주니어보드와 청렴간담회 등 참여형 청렴 활동과 의견 수렴 구조가 긍정적으로 평가됐다.

또 기관장(고위직 포함)의 청렴 메시지 정기 전파, 직접 청렴 강의 실시, 고위직 청렴교육 이수율 100% 달성 등 기관장 주도의 청렴 리더십 역시 우수한 성과로 인정받았다.

한국기술교육대는 앞으로 기관 특성에 부합하는 부패 취약 분야를 세분화하고 실행·모니터링·성과 환류 중심의 청렴관리 체계를 고도화해 나갈 계획이다.

유길상 총장은 “이번 최우수기관 선정은 단순한 점수 향상이 아닌, 구성원 참여를 기반으로 한 청렴문화가 조직 전반에 정착되고 있음을 보여주는 결과”라며 “앞으로도 평가 결과와 개선 의견을 충실히 반영해 공공기관으로서 사회적 책임과 신뢰를 강화해 나가겠다”고 말했다.