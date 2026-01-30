천안사랑카드 캐시백 한도 한 달간 50만원으로 상향

설 명절·난방비 부담 완화 목적 10% 지급률 유지···지역 소비 진작 기대

충남 천안시는 설 명절을 앞두고 물가 상승과 겨울철 난방비 부담 완화를 위해 다음달 한 달간 천안사랑카드 캐시백 지급 한도를 한시적으로 상향한다고 30일 밝혔다.

이번 조치에 따라 천안사랑카드 캐시백 지급 한도는 기존 월 30만원에서 50만원으로 늘어난다. 캐시백 지급률은 기존과 동일하게 10%가 유지된다.

시는 이번 한도 상향을 통해 설 명절을 앞둔 시민들의 가계 부담을 덜고 침체된 지역 소비를 촉진하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 특히 한 달간 약 480억원 이상의 지역 소상공인 매출 증대 효과가 나타날 것으로 전망했다.

천안시는 올해 천안사랑카드를 월 30만원 한도, 지급률 10%로 상시 운영하고 있으나, 경기 침체 등 소비 진작이 필요한 시기에는 상황에 따라 캐시백 한도를 탄력적으로 조정해 운영할 계획이다.

김석필 천안시장 권한대행 부시장은 “설 명절을 앞두고 시민들의 민생 부담을 조금이나마 덜기 위해 캐시백 확대를 결정했다”며 “천안사랑카드가 지역 경제에 활력을 불어넣고 시민들이 보다 넉넉한 명절을 보내는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.