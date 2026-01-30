창간 80주년 경향신문

[속보]‘건진 수사’ 최재현 검사, 상설특검서 첫 피의자 조사···‘관봉권 띠지 폐기 의혹’ 관련

경향신문

[속보]'건진 수사' 최재현 검사, 상설특검서 첫 피의자 조사···'관봉권 띠지 폐기 의혹' 관련

입력 2026.01.30 09:52

수정 2026.01.30 11:10

‘관봉권 띠지 폐기 의혹’과 ‘쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹’을 수사하는 안권섭 특별검사가 지난달 6일 서초구 사무실에서 열린 특검팀 현판식을 마치고 퇴장하고 있다. 연합뉴스

검찰의 ‘관봉권 띠지 폐기 의혹’을 수사하는 안권섭 상설 특별검사가 30일 건진법사 전성배씨를 수사한 최재현 검사를 피의자 신분으로 소환했다.

30일 경향신문 취재에 따르면 특검은 이날 오전 10시부터 최 검사를 서울 서초구 특검 사무실로 불러 조사하고 있다. 최 검사는 직무유기, 증거인멸교사 혐의를 받는다. 최 검사가 특검에서 조사를 받는 것은 이번이 처음이다.

