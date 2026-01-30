대구시, 올해 친환경차 4325대 보급한다···연 3회 나눠 접수

‘승용 전기차’ 최대 754만원 혜택

대구시는 올해 친환경차 보급 사업을 본격 추진한다고 30일 밝혔다.

대구지역 보급 물량은 총 4325대이다. 전기차 3542대, 전기이륜차 694대, 수소차 89대 등이다.

대구시는 어려운 재정 여건 속에서도 시민과 소상공인의 구매 부담을 덜기 위해 전기차 보급량을 지난해에 비해 65대 늘렸다고 설명했다.

친환경차 구매 보조금은 차종별로 차등 지원된다. 전기차의 경우 승용차 최대 754만원, 화물차 최대 1365만원, 버스(중형) 최대 6500만원이다. 수소차는 승용차 기준 정액 3250만원의 혜택이 주어진다.

특히 올해부터는 내연기관 차량(하이브리드차 제외)을 교체(3년 이상 보유한 뒤 판매 또는 폐차)하고 전기차로 전환하는 개인에게는 최대 130만원의 전환지원금을 추가로 지원한다.

대구시는 장기 거주 시민에게 보다 안정적인 구매 혜택을 주기 위해 보조금 신청을 위한 거주 요건을 기존 30일에서 90일로 강화했다.

시는 접수 초기 과수요와 혼란을 방지하기 위해 지원대상자 선정 방식도 접수순에서 차량 출고·등록순으로 통일했다.

이와 함께 전기차 보조금이 단시간에 소진되는 문제를 완화하기 위해 연간 3회에 걸쳐 구매 신청을 받는 등 구매 시기별 형평성도 높였다고 대구시는 밝혔다.

친환경차 구매를 희망하는 개인이나 법인은 무공해차 통합누리집을 통해 신청하면 된다.

조경재 대구시 미래모빌리티과장은 “친환경차 구매 지원을 통해 시민과 소상공인의 부담을 덜고, 지역경제 활성화와 미래모빌리티 산업 육성에도 기여할 것으로 기대한다”면서 “시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.