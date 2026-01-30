스타벅스, 증정품 가습기 ‘화재 신고 1건’···39만3548개 전량 리콜

스타벅스 코리아가 지난해 겨울 e-프리퀀시 행사 증정품으로 제공한 가습기 2종을 자발적으로 리콜한다고 30일 밝혔다.

이번 리콜은 제품의 배터리 과열로 추정되는 국소적 화재 발생 신고가 접수됨에 따라 결정된 조치다. 스타벅스 관계자는 “국소적 화재가 발생했다는 신고가 1건 있었다”며 “고객 안전을 위해 선제적으로 리콜을 결정했다”고 말했다.

스타벅스는 제품안전기본법에 따라 국가기술표준원에 제품사고 보고를 완료하고 자발적 리콜 절차를 협의 중이다.

자발적 리콜 대상 제품은 지난해 10월30일부터 12월31일까지 e-프리퀀시를 통해 소비자에게 증정한 스타벅스 가습기 전량으로 모두 39만3548개다. 스타벅스는 해당 제품을 보유한 소비자는 즉시 사용을 중단할 것을 당부했다.

해당 증정품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따라 KC 인증을 획득한 배터리를 사용한 제품이다. 스타벅스는 해당 제품 공급처인 한일전기와 함께 관련 기관과 협력해 정확한 사고 원인 조사를 진행하고 있으며 이와 별개로 소비자 안전을 위해 선제적 리콜 조치를 결정했다.

스타벅스는 해당 가습기를 보유한 고객이 제품을 반납하면 스타벅스 모바일 카드 3만원권을 제공할 방침이다.

스타벅스는 또 원활한 회수를 위해 2월2일부터 앱에서 택배 수거 서비스를 시작한다. 매장 방문을 통한 회수 방법은 다음달 초에 앱과 공식 웹사이트에서 안내할 예정이다. 스타벅스 고객센터(1522-3232)를 통해 문의할 수 있다.