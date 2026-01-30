창간 80주년 경향신문

이 대통령 지지율 60%…민주당-조국혁신당 합당 찬성 28%·반대 40%

경향신문

이재명 대통령의 국정 지지율이 60%를 기록한 여론조사 결과가 30일 나왔다.

정청래 더불어민주당 대표의 조국혁신당 합당 제안에 대해 28%는 '좋게 본다'고 답했고, 40%는 '좋지 않게 본다'고 답했다.

한국갤럽이 지난 27~29일 전국 만18세 이상 1001명을 대상으로 진행해 이날 발표한 여론조사 결과를 보면, 이 대통령 직무수행에 대한 긍정 평가는 60%, 부정 평가는 29%로 집계됐다.

이 대통령 지지율 60%…민주당-조국혁신당 합당 찬성 28%·반대 40%

입력 2026.01.30 10:24

수정 2026.01.30 10:28

  • 민서영 기자

민주당 44%·국민의힘 25%

이재명 대통령이 지난 22일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 22일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령의 국정 지지율이 60%를 기록한 여론조사 결과가 30일 나왔다. 정청래 더불어민주당 대표의 조국혁신당 합당 제안에 대해 28%는 ‘좋게 본다’고 답했고, 40%는 ‘좋지 않게 본다’고 답했다.

한국갤럽이 지난 27~29일 전국 만18세 이상 1001명을 대상으로 진행해 이날 발표한 여론조사 결과를 보면, 이 대통령 직무수행에 대한 긍정 평가는 60%, 부정 평가는 29%로 집계됐다. 직전 조사(지난 20~22일 조사)와 비교하면 긍정 평가는 1%포인트 하락했고, 부정 평가도 1%포인트 하락했다.

대통령 직무 수행 긍정 평가자들은 그 이유로 ‘경제/민생’(19%)을 가장 많이 꼽았고, ‘외교’(17%), ‘소통’(9%), ‘전반적으로 잘 한다’(8%), ‘직무 능력/유능함’(6%), ‘주가 상승’(5%), ‘추진력/실행력/속도감’(4%), ‘서민 정책/복지’(3%) 순이었다.

정당 지지율은 더불어민주당 44%, 국민의힘 25%, 조국혁신당·개혁신당 각 2%, 진보당 1% 등이었다. 민주당의 지지율은 직전 조사에 비해 1%포인트 상승했고, 국민의힘 지지율은 3%포인트 올랐다. 한국갤럽은 “국민의힘 지지도는 지난 2주간 하락 끝에 반등했는데, 이는 장동혁 대표의 단식 중단과 당무 복귀에 힘입은 것으로 짐작된다”며 “국민의힘 최고위의 한동훈 전 대표 제명 의결은 이번 조사 기간 마지막날 이뤄져 그 반향은 이후를 지켜봐야 한다”고 밝혔다.

지난 22일 정청래 대표가 조국혁신당에 합당을 제안한 것을 두고는 28%가 ‘좋게 본다’고 답했고, 40%가 ‘좋지 않게 본다’, 32%가 ‘의견 유보’라고 답했다. 민주당 지지층에서는 48%가 긍정적, 30%는 부정적으로 봤다. 성향 중도층에서는 28%가 긍정적, 40%가 부정적으로 답변했다.

정부의 부동산 정책에 대해서는 26%가 ‘잘하고 있다’, 40%가 ‘잘못하고 있다’고 답했다. 34%는 의견 유보했다. 부동산 정책 긍정 평가자에게 그 이유를 물은 결과, ‘다주택자 양도세 중과 부활’(21%), ‘집값 안정화 노력’(14%), ‘신뢰/기대감’, ‘보유세 강화’, ‘대출 한도 제한’(이상 6%) 순으로 나타났다. 부동산 정책 부정 평가자는 ‘집값 상승 억제 못함’(18%), ‘대출 한도 제한’(9%), ‘과도한 규제’, ‘시장원리 무시/시장 개입’(이상 6%), ‘공급 부족’(5%), ‘세금 과도’, ‘서민 위한 정책 부족’, ‘경기 침체/거래 안 됨/미분양’, ‘실수요자 피해’(이상 4%) 등을 언급했다.

이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 11.6%다. 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화 조사원이 인터뷰하는 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지와 한국갤럽 홈페이지를 참고하면 된다.

