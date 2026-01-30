장인화 포스코그룹 회장 “수익성 중심으로 그룹 체질 과감히 바꿔야”

올해 첫 그룹 경영 회의서 경영 방향 제시

장인화 포스코그룹 회장이 올해 그룹 경영 키워드로 ‘압도적 실행력’과 ‘성과 창출’을 강조했다. 그는 과감한 체질 개선으로 미래 투자에 대한 가시적 결실을 ‘수치’로 입증할 것을 주문했다.

장 회장은 전날 열린 올해 첫 그룹 경영 회의에서 이같이 말했다고 30일 포스코그룹은 전했다. 분기마다 열리는 포스코그룹 경영 회의는 중장기 전략과 주요 현안을 점검하는 자리로, 주요 사업회사 대표 등 그룹 경영진이 참석한다.

장 회장은 무역 장벽 심화와 저성장 장기화 등 어려워진 경영 환경을 언급하며 “성장 정체를 돌파하기 위해서는 ‘수익성 중심’으로 그룹의 체질을 과감히 바꿔야 한다”고 말했다. 이어 “치밀한 계획과 압도적 실행력을 바탕으로 미래 성장 투자의 결실을 구체화해야 한다”며 “그룹의 본원 경쟁력을 수치로 명확히 입증하는 한 해를 만들자”고 말했다.

이를 위해 우선 철강은 구조적 원가 혁신과 고부가가치 제품 판매 확대를 통해 견조한 수익 구조를 공고히 할 예정이다. 수소 환원 제철 데모 플랜트 착공과 광양 전기로 준공 등 탈탄소 전환에 속도를 내기로 했다. 해외 현지화 전략을 본격화하기 위해 미국 루이지애나 제철소 프로젝트, ‘클리블랜드 클리프스’와의 협력, 인도 일관제철소 합작법인 설립 등을 계획대로 추진한다.

2차전지 소재와 인프라 등 성장 사업은 고환율 기조와 리튬 가격 강세 등 최근의 우호적 시장 환경을 활용해 가시적 수익 창출을 가속할 계획이다. 포스코아르헨티나의 리튬 상업 생산을 본격 개시하고, 호주 ‘미네랄 리소스’ 리튬 광산 지분 인수를 마무리한다.

장 회장은 특히 에너지 사업이 그룹의 차기 중심 사업으로 자리매김해야 한다고 강조했다. 이를 위해 액화천연가스(LNG) 생산 능력 확장을 위한 투자를 지속하고, 트레이딩 역량을 강화해 그룹의 핵심 수익원으로 활용하겠다고 밝혔다. 장 회장은 끝으로 안전 관리 혁신과 인공지능 전환 가속화를 그룹의 체질을 바꾸는 핵심과제로 제시했다.