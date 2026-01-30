창간 80주년 경향신문

인천가족공원 설 연휴 성묘객 38만명 방문 예상···2시간 조기개방

경향신문

19만여기수가 안치된 인천가공원이 설 연휴 기간 조기개방된다.

대신 성묘객의 이용 편의를 위해 인천가족공원 내외부를 순환하는 무료셔틀버스 10대를 오전 8시부터 오후 5시까지 운영한다.

인천시는 설 연휴 인천가족공원의 혼잡이 우려되는 만큼, 2020년 전국 최초로 도입한 온라인 성묘 서비스를 이용해 줄 것을 당부했다.

인천가족공원 설 연휴 성묘객 38만명 방문 예상···2시간 조기개방

입력 2026.01.30 10:36

  박준철 기자

설날 2월 17일 차량 통제

임시주차장·무료셔틀버스 운행

인천가족공원. 인천시 제공

인천가족공원. 인천시 제공

19만여기수가 안치된 인천가공원이 설 연휴 기간 조기개방된다.

인천시는 부평구 있는 인천가족공원에 올 설날 연휴 38만명의 방문객이 예상돼 조기개방 등 성묘 종합대책을 마련했다고 30일 밝혔다.

우선 설날 연휴 기간 중 2월 16~18일까지 3일간은 평소 오전 8시 개방에서 오전 6시로 2시간 앞당겨 개방하고, 인근 제일고등학교 운동장을 임시주차장으로 활용하기로 했다.

설 당일인 2월 17일은 오전 6시~오후 5시까지 장례차량과 셔틀버스를 제외한 모든 차량 진입을 통제한다. 대신 성묘객의 이용 편의를 위해 인천가족공원 내외부를 순환하는 무료셔틀버스 10대를 오전 8시부터 오후 5시까지 운영한다.

인천시는 설 연휴 인천가족공원의 혼잡이 우려되는 만큼, 2020년 전국 최초로 도입한 온라인 성묘 서비스를 이용해 줄 것을 당부했다.

온라인 성묘서비스는 온라인 차례 지내기, 고인 갤러리(사진·동영상), 유가족 메신저, 고인 위치 안내 서비스 등을 제공한다. 지난해만 2만명 이상이 이용했다. 온라인 성묘 서비스는 인천가족공원 누리집(https://grave.insiseol.or.kr) 에서 이용할 수 있다.

인천시는 이와 함께 소방서, 경찰 등과 협력해 공원 주면 교통 지도, 안전사고 및 응급상황 대응체계를 마련해 성묘객들의 안전과 불편을 최소화할 예정이다.

인천시 관계자는 “인천가족공원을 찾는 성묘객들의 안전하고 쾌적한 성묘를 위해 시민들의 협조가 필요하다”며,“온라인 성묘 및 사전 성묘를 적극 활용하고, 방문 성묘 시에는 버스와 지하철 등 대중교통을 이용해 달라”라고 당부했다.

