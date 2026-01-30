서울 전역 AI 기술 실증 무대로 만든다···시, ‘피지컬 AI 선도도시’ 선포

AI 시대 대비 상시 테스트베드로 개방 양재·수서 잇는 ‘피지컬 AI 벨트’ 구축

올해 초 열린 CES의 주요 관심사는 인공지능(AI)이 로봇이나 기계 장치 등을 통해 실제 물리적인 행동을 수행하는 ‘피지컬 AI’였다. 피지컬 AI 시대가 본격화하면서 서울시도 ‘피지컬 AI 선도도시’를 선언하고, 서울 전역을 기술 실증 현장으로 개방하겠다고 밝혔다.

오세훈 서울시장은 30일 오전 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘AI SEOUL 2026’에서 피지컬 AI 선도도시 비전을 선포했다.

피지컬 AI의 두뇌 역할을 할 ‘양재 AI 클러스터’와 몸이 될 ‘수서 로봇 클러스터’를 연결하는 ‘서울 피지컬 AI 벨트’를 구축하고, 서울 전역을 기술 실증을 위한 상시 테스트베드로 개방한다는 게 골자이다.

양재 AI 클러스터에는 ‘서울 AI 테크시티’가 들어선다. AI 연구 거점인 ‘서울 AI 허브’와 서울양곡도매시장, 강남데이터센터를 포함한 대규모 프로젝트로 2028년 착공한다. 수서 ‘로봇 클러스터’는 2030년까지 피지컬 AI 기반 로봇산업 중심지로 육성할 계획이다.

또한 서울 전역을 피지컬 AI를 실증할 무대로 변화시키기 위해 하반기 ‘테스트베드 실증센터’를 조성하고 2030년까지 1000억원을 투입해 실증과 판로 개척을 원스톱 지원하는 체계를 구축한다.

아울러 인프라 구축과 도시 운영 전반에 피지컬 AI를 녹여 로봇친화·첨단물류도시를 구현하고, 도시정보를 실시간 수집할 수 있도록 기반시설을 조성한다.

2030년까지 700억원을 투자해 피지컬 AI 연구개발을 활성화하고, 1500억원 규모의 ‘서울비전2030펀드’를 조성해 유망한 기업을 육성한다.

시는 교통·돌봄·안전 등 시민 생활과 밀접한 분야에 피지컬 AI 적용을 확대해, 기술 혁신이 시민 삶의 변화로 이어지도록 한다는 계획이다.

올해 10월 레벨4 무인 로보택시 도심 운행을 도입하고, 현재 1개 노선 운행 중인 새벽 동행 자율주행버스는 4개 노선으로 확대한다.

재활과 보행을 보조하는 로봇과 근력 보조 웨어러블 로봇 보급을 확대하고, AI 화재 순찰 로봇과 안전 점검 드론도 도입한다. 2030년까지 도시 인프라 관리 지능화에 1200억원을 투입한다.

오 시장은 “서울은 전세계 ‘피지컬 AI’ 중심이자 표준이 되는 위대한 여정을 떠날 준비를 마쳤다”고 말했다.