‘반성문’ 쓰게 해 심리통제 하는 금융사기, 노인보다 젊은층이 더 당한다

최근 금융사기 피해가 노년층보다 젊은층에 집중되고 있다는 분석이 나왔다. 일부 사기꾼들은 피해자들에게 반성문을 쓰도록 해 심리적 통제를 시도하는 경향도 나타나고 있다.

토스뱅크는 30일 신종 금융사기 범죄 트렌드와 예방법을 담은 ‘토스뱅크 금융사기 리포트(TFP)’를 발간했다고 밝혔다. 이번 보고서는 금융 범죄에 노출된 실제 사례를 생생하게 밝혀 진화하는 범죄 트렌드를 보여주고, 금융 소비자들의 피해를 선제적으로 막기 위해 작성됐다.

보고서는 고령층보다 디지털 환경에 익숙한 2030 세대가 금융사기의 대상이 되고 있는 추세를 지적했다. 토스뱅크가 확보한 데이터를 분석한 결과, 전체 금융사기 피해 중 2030 세대의 피해가 차지하는 비중은 2024년 54%에서 2025년 66%로 급증한 것으로 나타났다. 피해 금액을 보면 20대의 평균 피해액은 2800만원, 30대는 4462만원가량인 것으로 나타났다.

토스뱅크 금융사기대응팀 관계자는 “2030 세대는 디지털 정보에 익숙한 만큼 사기범이 제시하는 근거를 빠르게 확인했다고 착각해 공포에 더 쉽게 휘말릴 수 있다”며 “최근에는 이들을 대상으로 예·적금 소진을 넘어 대출까지 실행하도록 유도하는 경우가 많아, 감당하기 어려운 수준의 장기적인 금전적 타격으로 이어지는 사례가 많다”고 말했다.

보고서는 금융사기가 단순한 송금 유도를 넘어 피해자를 범죄 가해자로 몰아 공포와 죄책감을 극대화하는 심리 지배형 범죄로 진화하고 있다고 설명했다. 사기범들은 피해자 명의로 개설된 대포통장에서 범죄 자금이 이체됐으니 수사에 협조해야 한며 그 여부에 따라 처벌이 달라진다는 식으로 심리적 압박을 가했다. 이 과정에서 실제와 유사한 기소장과 공문서, 수사기관의 가짜 홈페이지 등을 보여주기도 했다.

특히 최근에는 피해자들에게 반성문 작성을 요구하는 사례도 있었다. 무고함을 입증하려면 진심을 보여야 한다며 가족과 지인에 대한 미안함을 적게 만든 것이다. 이는 피해자가 가짜 수사 상황에 스스로 완전히 몰입하도록 만들어 심리적으로 완벽히 통제하기 위한 전략으로 풀이된다.

토스뱅크는 “향후에도 금융사기 거래 유형을 지속적으로 공유해 동일한 수법의 재발을 막겠다”고 밝혔다.