HD한국조선해양, 액화이산화탄소 운반선 2척 수주

일본 해운사 MOL과 1만2000㎥급 국경 간 탄소포집 프로젝트에 투입 예정

HD현대의 조선 부문 중간 지주회사인 HD한국조선해양이 일본 해운사 MOL과 1만2000㎥급 액화이산화탄소(LCO₂) 운반선 2척에 대한 건조계약을 체결했다고 30일 밝혔다. 울산 HD현대중공업에서 건조해 2029년 하반기까지 차례대로 인도할 예정이다.

선박의 길이는 150m, 너비는 28m, 높이 15m 규모다. 세계 최대 규모의 중압 액화이산화탄소 운반선으로, 액화이산화탄소뿐만 아니라 액화석유가스(LPG)도 안정적으로 운반할 수 있는 화물 처리 시스템을 적용해 다목적 화물 운송이 가능하다.

또 친환경 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진 엔진을 탑재해 운항 중 오염물질 배출량을 줄였다. 북해 등 극지 환경에서도 안정적으로 운항할 수 있도록 내빙 설계 기술도 적용됐다.

선박은 향후 글로벌 에너지 기업들이 공동으로 설립한 ‘노던라이츠 합작회사’가 운영하는 탄소포집저장(CCS) 프로젝트에 투입될 예정이다. 이 프로젝트는 유럽에서 포집한 이산화탄소를 노르웨이 터미널로 운송한 뒤 북해 해저 지층에 저장하는, 세계 최초의 국경 간 상업 CCS 서비스다.

지난해 연간 150만t 규모의 1단계 설비 가동을 시작했으며, 오는 2028년 2단계 프로젝트 가동을 목표로 연간 최소 500만t 이상의 매립량을 확보할 계획이다.

노르웨이선급(DNV)에 따르면 전 세계 액화이산화탄소 운반선 선대는 2030년 41척, 2040년 124척, 2050년 270척 수준으로 확대될 것으로 전망된다. HD한국조선해양은 앞서 2023년과 2024년 총 4척의 액화이산화탄소 운반선을 수주했고, 올해 초 첫 번째 선박을 선주사에 성공적으로 인도한 바 있다.

HD한국조선해양 관계자는 “시장 확대가 기대되는 액화이산화탄소 운반선 분야에서 저압·중압 저장 기술을 모두 확보해 고객 요구에 적극적으로 대응하며 수주를 이어가고 있다”며 “조선업계 내 최고의 기술과 건조 경험을 바탕으로 고품질 선박을 성공적으로 건조해 글로벌 탈탄소 흐름에 기여하겠다”고 밝혔다.