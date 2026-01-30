창간 80주년 경향신문

성북구, 석계역에 서울시 최초 지하철 역사 내 스크린파크골프장 개장

경향신문

본문 요약

서울 성북구는 서울 자치구 최초로 지하철 역사 안에 스크린파크골프장을 조성해 운영에 들어간다고 30일 밝혔다.

구는 지하철 6호선 석계역 역사 내 유휴공간에 '성북석계역 스크린파크골프장'을 조성하고, 지난해 12월 30일부터 시범 운영에 들어갔다.

이어 1월 29일 개장식을 열고 2월 2일부터 정식 운영한다.

성북구, 석계역에 서울시 최초 지하철 역사 내 스크린파크골프장 개장

입력 2026.01.30 10:52

  주영재 기자

성북구는 지하철 6호선 석계역 역사 내 유휴공간에 ‘성북석계역 스크린파크골프장’을 조성해 지난 29일 개장식을 열었다. 관계자들이 개장식 기념 촬영을 하고 있다. 성북구 제공

서울 성북구는 서울 자치구 최초로 지하철 역사 안에 스크린파크골프장을 조성해 운영에 들어간다고 30일 밝혔다.

구는 지하철 6호선 석계역 역사 내 유휴공간에 ‘성북석계역 스크린파크골프장’을 조성하고, 지난해 12월 30일부터 시범 운영에 들어갔다. 이어 1월 29일 개장식을 열고 2월 2일부터 정식 운영한다.

시설은 석계역 유휴공간 4개 호실, 총 209㎡ 규모로 조성됐다. 5개 타석과 커뮤니티 공간을 갖췄고, 운영 시간은 오전 9시부터 오후 5시 50분까지다.

성북석계역 스크린파크골프장은 성북구가 지난해 7월 개장한 ‘정릉 스크린파크골프장’에 이은 두 번째 실내 스크린파크골프장이다.

특히 역사와 직접 연결돼 접근성이 뛰어나 어르신과 중장년층에게 인기가 많을 것으로 기대된다.

스크린파크골프장 이용은 현장 방문 또는 전화 예약을 통해 가능하다. 성북구민은 매월 전월 20일부터 말일까지 우선 예약할 수 있다. 자세한 사항은 성북구도시관리공단 누리집(www.gongdan.go.kr)에서 확인하거나, 전화(02-2241-0695~6)로 문의하면 된다.

이승로 성북구청장은 “오랫동안 공실로 있던 지하철의 유휴공간을 생활체육시설로 전환해 접근성과 활동도를 높였다”고 밝혔다.

