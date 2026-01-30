서울 성북구는 서울 자치구 최초로 지하철 역사 안에 스크린파크골프장을 조성해 운영에 들어간다고 30일 밝혔다.

구는 지하철 6호선 석계역 역사 내 유휴공간에 ‘성북석계역 스크린파크골프장’을 조성하고, 지난해 12월 30일부터 시범 운영에 들어갔다. 이어 1월 29일 개장식을 열고 2월 2일부터 정식 운영한다.

시설은 석계역 유휴공간 4개 호실, 총 209㎡ 규모로 조성됐다. 5개 타석과 커뮤니티 공간을 갖췄고, 운영 시간은 오전 9시부터 오후 5시 50분까지다.

성북석계역 스크린파크골프장은 성북구가 지난해 7월 개장한 ‘정릉 스크린파크골프장’에 이은 두 번째 실내 스크린파크골프장이다.

특히 역사와 직접 연결돼 접근성이 뛰어나 어르신과 중장년층에게 인기가 많을 것으로 기대된다.

스크린파크골프장 이용은 현장 방문 또는 전화 예약을 통해 가능하다. 성북구민은 매월 전월 20일부터 말일까지 우선 예약할 수 있다. 자세한 사항은 성북구도시관리공단 누리집(www.gongdan.go.kr)에서 확인하거나, 전화(02-2241-0695~6)로 문의하면 된다.

이승로 성북구청장은 “오랫동안 공실로 있던 지하철의 유휴공간을 생활체육시설로 전환해 접근성과 활동도를 높였다”고 밝혔다.