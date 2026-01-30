창간 80주년 경향신문

'설 앞두고 체불 없어야'···대구, 건설현장 하도금대급 조기지급 독려

경향신문

본문 요약

대구시는 설 연휴를 앞두고 건설현장 체불 방지 대책을 추진한다고 30일 밝혔다.

설 연휴 이전에 하도급대금이 조기 지급될 수 있도록 유도하는 데 중점을 둔 움직임이다.

대구시는 공공 부문뿐만 아니라 민간 건설공사까지 하도급대금이 제때 지급될 수 있도록 행정력을 집중하기로 했다.

‘설 앞두고 체불 없어야’···대구, 건설현장 하도금대급 조기지급 독려

입력 2026.01.30 10:59

수정 2026.01.30 12:16

  • 백경열 기자

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 설 연휴를 앞두고 건설현장 체불 방지 대책을 추진한다고 30일 밝혔다.

대구시는 공공부문 발주처에 하도급대금 직불제 운영을 적극 권장할 예정이다. 설 연휴 이전에 대금이 조기 지급될 수 있도록 유도하는 데 무게를 둔 움직임이다.

대구시는 공공 부문뿐만 아니라 민간 건설공사까지 하도급대금이 제때 지급될 수 있도록 행정력을 집중하기로 했다. 특히 대금 체불을 막기 위한 ‘하도급지킴이’ 시스템을 집중 점검해 제도의 실효성을 높일 방침이다.

시는 다음 달 5~20일 ‘불공정하도급 신고센터’도 운영할 계획이다.

대구시는 하도급대금 체불 및 지연 지급, 불공정 거래 등 관련 민원을 신속히 접수하고, 현장 중심으로 조사를 벌여 명절 전후 불공정행위를 미리 막는다는 목표를 갖고 있다.

이밖에 대구시는 구·군 및 건설협회와 함께 공사비 50억원 이상의 민간 건설공사를 대상으로 실태 점검을 벌여 지역업체의 하도급 참여를 확대한다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “불공정하도급 신고센터를 집중 운영해 공정한 거래 질서를 확립하고, 안전하고 활력 넘치는 건설 현장을 만들어 나가겠다”고 말했다.

