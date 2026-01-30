‘밀약, 나눠먹기 불가’ 민주당 텔레그램에···혁신당 “모욕하지 말라”

서왕진 조국혁신당 원내대표가 30일 더불어민주당의 한 의원과 국무위원 간 텔레그램에서 혁신당 합당에 대해 ‘밀약 여부를 밝혀야 한다’는 취지의 대화가 오간 것을 두고 “모욕하지 말라”며 유감을 표했다.

서 원내대표는 이날 오전 페이스북에 “조국 대표를 비롯한 당의 구성원 그 누구도 민주당과 합당에 관한 실무 논의를 진행한 바 없다”며 이같이 밝혔다.

전날 뉴시스는 국회 본회의 중 민주당 의원이 국무위원과 혁신당과 합당 시기와 방식, 조건 등에 대해 텔레그램 대화를 나누는 사진을 보도했다.

사진에는 누군가가 혁신당 대변인실 논평을 공유하며 “밀약? 타격 소재” “밀약 여부 밝혀야” “당명 변경불가” “나눠먹기 불가”라고 메시지를 보낸 것이 포착됐다. 민주당 의원은 이에 대해 “네. 일단 지선 전에 급히 해야 하는 게 통의 생각이라는 건 바람직하지 않습니다”라고 답장을 썼다. 메시지를 보낸 이가 공유한 논평은 황운하 혁신당 의원이 합당을 놓고 라디오 인터뷰에서 ‘조국 공동대표’ 등을 거론한 것에 대해 조 대표가 경고 조치를 했다는 내용이었다.

서 원내대표는 “여권 인사들이 사적 대화에서조차 근거 없는 밀약설을 제기하며 타격 소재를 궁리하는 모습에 강한 유감을 표한다”며 “당 내부의 복잡한 셈법과 분란에 혁신당을 끌어들이지 말라”고 적었다.

서 원내대표는 “근거 없는 밀약설로 우당(友黨)의 대표를 모욕하지 말라”며 “우당을 정치공학적으로 활용하지 말고, 최소한의 예의를 갖춰달라”고 밝혔다. 그는 “동지를 향한 예의 없는 상상력은 단합이 아니라 분열의 씨앗이 될 뿐”이라며 “밀실의 계산이 아니라 광장의 원칙을 따르겠다”고 밝혔다.