“70세 이상 운전면허 반납하면 30만 원 지원”···홍천군, 고령자 운전면허 자진반납 지원사업 시행

강원 홍천군은 교통사고 예방을 위해 ‘고령자 운전면허 자진 반납 지원사업’을 시행한다고 30일 밝혔다.

지원 대상은 신청일 기준으로 홍천군에 주민등록이 돼 있는 70세 이상 운전면허 자진 반납자다.

운전면허를 자진 반납한 뒤 면허가 실효 처리되면 지원 신청을 할 수 있다.

지원금은 1인당 현금 30만 원이다.

운전면허 최초 반납 시 한 번만 지원한다.

주소지 관할 읍면 행정복지센터 또는 경찰서에서 상시 접수할 수 있다.

신청은 본인 방문 신청이 원칙이며 대리 반납은 경찰서에서만 가능하다.

신청서, 운전면허증, 통장 사본을 제출해야 하며 70세 이후 실제 운전 경력이 있는 경우에는 증빙자료를 추가 제출해야 한다.

지원금은 접수처에서 운전면허 반납 절차가 완료된 후 다음 달 15일 신청자 명의 계좌로 지급된다.

올해 사업 예산은 8140만 원 수준으로 지원 예상 인원은 271명이다.

신청자가 예산 범위를 초과할 경우 지원금 지급 시기는 다음 연도로 조정될 수 있다.

자세한 사항은 홍천군 도시교통과(033-430-2945)로 문의하면 된다.