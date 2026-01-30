‘오천피 열풍’ 타고 너도나도 보는 재테크 책은

서점가 투자·경제 서적 ‘불티’…상위 10위 중 절반 이상

투자·경제서적이 최근 서점가에서 베스트셀러 순위 상위권에 오른 것으로 나타났다. 코스피 지수가 5000선, 코스닥이 1000선을 돌파하는 등 연초부터 증시 호황이 이어지며 주식과 재테크에 대한 관심이 커지면서다.

30일 교보문고에 따르면 1월 넷째 주 베스트셀러 순위에서 미국 월스트리트저널 기자 출신 경제 칼럼니스트 모건 하우절의 신간 <돈의 방정식>이 소설 <괴테는 모든 것을 말했다>에 이어 종합 2위를 지켰다.

백억남의 <자본주의 시대에서 살아남기 위한 최소한의 경제 공부>는 일주일 새 3계단 상승해 5위에 올랐고 이광수의 <진보를 위한 주식투자>, 성승현의 <캔들차트 하나로 끝내는 추세추종 투자>가 각각 6위와 8위를 차지했다. 10위를 차지한 <트렌드 코리아 2026>까지 포함하면 상위 10위 중 절반이 경제·경영 분야 도서다.

교보문고는 “기초 경제 상식부터 장기적인 자산 설계까지 아우르는 경제 ‘열공’ 분위기가 베스트셀러 순위에 반영됐다”고 설명했다.

인터넷서점 예스24의 주간 순위에서도 <진보를 위한 주식투자>(1위), <돈의 방정식>(2위), <박곰희 연금 부자 수업>(4위), <자본주의 시대에서 살아남기 위한 최소한의 경제공부>(5위), <콘텐츠 설계자>(7위) 등 경제·경영 도서가 상위 10위 중 절반을 차지했다.