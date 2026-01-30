창간 80주년 경향신문

5㎡ 방에 가득찬 1t분량 쓰레기 “이제 누워 잘 수 있어···감사합니다”

경향신문

본문 요약

서울 영등포구 신길1동의 노인맞춤돌봄 생활관리사 A씨는 지난 18일 5㎡ 남짓한 좁은 집에서 오랜 기간 쓰레기와 함께 생활하는 어르신을 발견했다.

동주민센터는 모든 쓰레기를 치우고 방역 작업까지 마쳤다.

청소가 끝난 집에는 그동안 쓰레기에 가려져 있던 침대와 책상, 소형 샤워실이 모습을 드러냈다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

5㎡ 방에 가득찬 1t분량 쓰레기 "이제 누워 잘 수 있어···감사합니다"

입력 2026.01.30 11:30

  • 류인하 기자

서울 영등포구 신길1동의 한 어르신 집 청소 전후 모습. 영등포구 제공

서울 영등포구 신길1동의 한 어르신 집 청소 전후 모습. 영등포구 제공

서울 영등포구 신길1동의 노인맞춤돌봄 생활관리사 A씨는 지난 18일 5㎡ 남짓한 좁은 집에서 오랜 기간 쓰레기와 함께 생활하는 어르신을 발견했다. 그는 즉시 신길1동 주민센터에 관련 내용을 보고했다. 주민센터는 현장을 확인한 후 선제적 지원에 나섰다.

사회복지 담당 공무원은 “그대로 살겠다”는 어르신을 여러 차례 설득해 쓰레기를 치워도 된다는 동의를 얻었다. 함께 들어간 집 안에는 약 1t 가까운 쓰레기가 쌓여 있었다. 동주민센터는 모든 쓰레기를 치우고 방역 작업까지 마쳤다.

청소가 끝난 집에는 그동안 쓰레기에 가려져 있던 침대와 책상, 소형 샤워실이 모습을 드러냈다.

정비가 완료된 모습을 본 어르신은 “예전에는 물건이 너무 많아 눕지도 못하고 앉아서 자다보니 다리가 아팠다”면서 “이제는 침대에 누워 다리를 뻗고 잘 수 있어 꿈만 같다”고 말했다.

이어 “혼자서는 쓰레기를 치울 엄두도 못 냈는데 주민센터에서 먼저 찾아와 도와줘서 이제 사람답게 사는 느낌이 든다”고 했다.

영등포구는 ‘마을安희망살이’를 꾸준히 추진하고 있다. 이번 사업도 마을安희망살이 사업의 일환으로 진행됐다. 저장강박으로 인한 화재 위험, 악취, 해충 발생 등 열악한 환경에 놓인 가구를 대상으로 청소, 도배, 장판교체 등을 지원해 사회적 고립을 예방하고 있다.

재원은 복지정책과가 추진하는 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인을 통해 모은 성금으로 마련한다.

최호권 영등포구청장은 “저장강박이나 사회적 고립으로 어려움을 겪는 위기가구는 스스로 도움을 요청하기 어려운 경우가 많다”면서 “앞으로도 지역 내 위기가구를 적극적으로 발굴해 신속하고 체계적인 지원이 이루어질 수 있도록 힘쓰겠다”고 전했다.

