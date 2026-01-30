창간 80주년 경향신문

경찰, ‘원정도박 의혹’ 유명 연예인 내사 착수···강남서 배당 전망

경향신문

본문 요약

미국 라스베이거스에서 수년간 원정도박을 했다는 의혹이 제기된 유명 연예인에 대해 경찰이 입건 전 조사에 착수했다.

카지노 신용대출이 이뤄진 시점을 전후해 신씨와 차씨가 미국 로스앤젤레스와 라스베이거스를 오간 출입국 내역도 확인됐다고 한다.

신씨와 차씨는 제기된 의혹을 모두 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰, ‘원정도박 의혹’ 유명 연예인 내사 착수···강남서 배당 전망

입력 2026.01.30 11:37

  • 백민정 기자

경찰 로고. 경향신문 DB

미국 라스베이거스에서 수년간 원정도박을 했다는 의혹이 제기된 유명 연예인에 대해 경찰이 입건 전 조사(내사)에 착수했다. 경찰은 사건을 서울 강남경찰서에 배당하고 본격적인 수사에 나설 것으로 보인다.

30일 경향신문 취재를 종합하면, 경찰은 원정도박 의혹이 제기된 연예인 신모씨에 대해 내사를 진행하고 있다. 경찰은 최근 관련 첩보를 입수해 통상 절차에 따라 자료를 검토 중인 것으로 전해졌다.

신씨는 2023년 8월부터 2025년 1월 사이 미국 라스베이거스에 있는 호텔 카지노 두 곳에서 VIP 고객을 대상으로 제공되는 단기 신용대출(마커)을 받은 정황이 포착된 것으로 전해졌다. 마커는 카지노가 고객에게 일정 한도의 자금을 먼저 빌려주고 사후 정산하는 일종의 신용거래 방식이다.

이와 관련해 지난해 6월 신씨 소속 기획사 회장 차모씨가 “본인이 대신 갚았다”는 취지로 언급한 카카오톡 메시지도 발견된 것으로 알려졌다. 카지노 신용대출이 이뤄진 시점을 전후해 신씨와 차씨가 미국 로스앤젤레스와 라스베이거스를 오간 출입국 내역도 확인됐다고 한다.

신씨와 차씨는 제기된 의혹을 모두 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “구체적인 수사 내용은 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.

