삼척시, 소상공인 등 대상 공유재산 임대료 감면 연장

삼척시, 소상공인 등 대상 공유재산 임대료 감면 연장

입력 2026.01.30 11:37

  • 최승현 기자

  기사를 재생 중이에요

삼척 중앙시장 등 100곳 감면 대상

삼척시청 전경. 삼척시 제공

강원 삼척시는 소비 위축과 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업의 경영 부담을 덜어주기 위해 지난해에 이어 올해도 ‘공유재산 임대료(사용료·대부료)’ 감면을 1년 연장하기로 했다고 30일 밝혔다.

삼척시는 지난해 소상공인과 중소기업을 대상으로 총 84건, 1억7000만 원의 임대료를 감면·환급했다.

올해에도 시 소유 공유재산을 임차해 경영 목적으로 사용하는 소상공인과 중소기업을 대상으로 임대 요율 1% 감면을 적용, 최대 임대료 80%를 감면·환급할 예정이다.

감면 대상은 삼척 중앙시장 등 약 100곳이다.

총감면액은 약 1억8000만 원 규모에 이를 것으로 보인다.

다만 중소기업창업지원법 제5조 제1항에 해당하는 업종인 일반유흥업과 무도 유흥주점업, 카지노운영업, 기타 사행 시설 관리 및 운영업 등은 감면 대상에서 제외된다.

삼척시 관계자는 “이번 공유재산 임대료 감면 연장 조치가 소상공인과 중소기업의 경영 안정화에 실질적인 도움이 되기를 바란다”라고 말했다.

