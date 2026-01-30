창간 80주년 경향신문

블랙핑크 로제, ‘그래미’ 무대 오른다…K팝 솔로 최초

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

그룹 블랙핑크 로제가 제68회 그래미 시상식 무대에서 공연을 선보인다.

로제가 K팝 아티스트로 첫 그래미 수상의 영광을 안을지 기대가 모인다.

로제와 더불어 넷플릭스 오리지널 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 OST이자 극 중 K팝 걸그룹 헌트릭스가 부른 '골든'도 로제의 '아파트'와 함께 올해의 노래상 후보로 올랐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

블랙핑크 로제, ‘그래미’ 무대 오른다…K팝 솔로 최초

입력 2026.01.30 12:24

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 지난해 9월 미국 뉴욕 UBS아레나에서 열린 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)’ 시상식에서 소감을 밝히고 있다. AP연합뉴스

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 지난해 9월 미국 뉴욕 UBS아레나에서 열린 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)’ 시상식에서 소감을 밝히고 있다. AP연합뉴스

그룹 블랙핑크 로제가 제68회 그래미 시상식 무대에서 공연을 선보인다. 로제는 본상을 포함한 3개 부문 수상을 노린다.

그래미를 주관하는 레코딩 아카데미 측은 공식 홈페이지를 통해 로제가 다음 달 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열리는 제68회 그래미 시상식 공연자(performer)로 나선다고 30일 밝혔다.

K팝 솔로 아티스트가 그래미 어워드에서 무대를 펼치는 건 사상 최초다. 그룹으로는 방탄소년단(BTS)이 2000~2022년 공연을 펼친 바 있다.

로제는 팝스타 브루노 마스와의 듀엣곡 ‘아파트’(APT.)로 본상인 ‘송 오브 더 이어’(올해의 노래)와 ‘레코드 오브 더 이어’(올해의 레코드)와 함께 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’까지 3개 부문 후보에 올랐다.

미국 대중음악계 최고 권위를 지닌 ‘그래미 어워즈’에서 K팝 음악이 올해의 노래와 올해의 레코드상에 노미네이트된 것은 ‘APT.’가 처음이다. 로제가 K팝 아티스트로 첫 그래미 수상의 영광을 안을지 기대가 모인다.

로제와 더불어 넷플릭스 오리지널 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 OST이자 극 중 K팝 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’(Golden)도 로제의 ‘아파트’와 함께 올해의 노래상 후보로 올랐다. ‘골든’은 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상’, ‘베스트 리믹스드 레코딩상’, ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어상’ 후보로도 선정됐다.

하이브 한미 합작 걸그룹 캣츠아이도 이번 그래미 시상식에서 올리비아 딘, 솜버 등 신인상(베스트 뉴 아티스트) 후보들과 함께 공연을 펼친다. 이밖에도 팝스타 저스틴 비버, 레이디 가가, 사브리나 카펜터 등이 각각 무대를 선보일 예정이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글