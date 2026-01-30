충남경찰청, 캄보디아 로맨스스캠 조직원 17명 구속 송치

시아누크빌·포이펫 등서 활동

캄보디아에서 로맨스스캠 범죄 등에 가담한 혐의로 강제 송환돼 수사를 받아온 조직원들이 검찰에 넘겨졌다.

충남경찰청 형사기동대는 범죄단체가입 및 활동 등의 혐의로 조직원 17명을 구속해 송치했다고 30일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들 가운데 대부분은 캄보디아 시아누크빌과 포이펫 지역을 거점으로 2024년 12월부터 지난달까지 로맨스스캠 범죄를 저지른 이른바 ‘포이펫 조직’ 소속이다. 이들은 SNS에서 조건만남을 가장해 피해자에게 접근한 뒤 자체 제작한 가짜 사이트로 유도해 가입비나 여성 후원비 명목으로 돈을 뜯어내는 수법으로 32명으로부터 약 50억원을 편취한 것으로 조사됐다.

해당 조직은 중국인 총책 아래 한국인 관리자를 두고 한국인 조직원 67명이 활동한 것으로 파악됐다.

피의자 중 2명은 캄보디아 몬돌끼리 지역을 근거지로 한 또 다른 로맨스스캠 조직 소속으로 확인됐다. 경찰은 지난달 코리아전담반과 공조해 해당 범죄 단지를 급습해 조직원 27명 등을 검거한 바 있다. 나머지 피의자들은 현재 캄보디아에 구금돼 있으며 3차 송환 일정에 맞춰 국내로 압송될 예정이다.

몬돌끼리 조직은 중국인 총책과 중국인 총괄 관리책, 한국인 관리자, 팀장과 조직원 30여명(한국인 28명)으로 구성돼 있었다. 이들은 지난해 8월부터 지난달 검거 직전까지 여성으로 가장해 채팅으로 피해자를 유인한 뒤 가짜 가상자산 거래소에 투자하도록 속여 53명으로부터 23억3000만원을 가로챈 혐의를 받는다.

이 조직은 관공서 담당자를 사칭해 물품을 납품받을 것처럼 접근한 뒤 대리구매를 요청하는 방식의 ‘노쇼 사기’도 함께 저지른 것으로 드러났다.

경찰은 두 조직 모두 조직원 간 가명을 사용하고 근무 중 휴대전화 사용을 금지하는 등 내부 보안을 철저히 유지하며 범행을 은폐해 왔다고 설명했다.

피의자들은 주로 SNS 구직 광고나 지인 소개를 통해 조직에 가입했으며 일부는 도박 빚 상환이나 경제적 이익을 목적으로 범행에 가담했다고 진술했다.

일부 피의자는 폭행이나 감금, 강요로 어쩔 수 없이 범행에 가담했다고 주장했지만, 조사 결과 범죄 단지 내에는 유흥업소와 미용실, 병원, 쇼핑몰 등 각종 편의시설이 갖춰져 있었고 조직원들은 비교적 자유로운 생활을 한 것으로 확인돼 주장은 사실이 아닌 것으로 파악됐다.

피의자 연령대는 20대가 10명으로 가장 많았고 30대 4명, 40대 2명, 50대 1명이다. 범행 가담 기간은 최소 3개월에서 최대 12개월까지 다양했다.

경찰은 해외에 도주 중인 총책에 대해 적색수배를 요청하는 등 아직 검거되지 않은 관련자들에 대해서도 추적 수사를 이어갈 방침이다.