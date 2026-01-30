로저스 쿠팡 대표, 경찰 첫 출석···개인정보 유출 ‘3000 VS 3000만’

“정부 조사에 전적으로 협조해왔다”

쿠팡 개인정보 유출 사고 이후 ‘셀프 조사’로 증거를 인멸한 혐의를 받는 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시 대표가 30일 경찰에 처음 출석해 조사를 받았다.

이날 오후 1시54분쯤 서울 종로구 서울경찰청에 도착한 로저스 대표는 “쿠팡은 계속 그래왔듯 모든 정부 조사에 전적으로 협조해왔다”며 “오늘 경찰 조사에도 적극 협조하겠다”고 말했다. 로저스 대표는 ‘정보 유출이 3000건에 불과하다는 근거가 무엇인가’, ‘증거인멸 혐의를 인정하나’, ‘국가정보원의 지시를 받았다는 말은 위증이었나’ 등 취재진의 다른 질문에는 답하지 않았다.

로저스 대표는 공무집행방해와 업무방해 등 혐의를 받는다. 앞서 쿠팡은 개인정보 유출 혐의를 받는 중국인 직원을 접촉해 약 3000개 계정의 개인정보만 저장했다는 진술을 확보했다고 발표했다. 하지만 경찰은 유출된 개인정보가 3000만건 이상인 것을 확인했다고 밝혔다. 경찰은 쿠팡이 의도적으로 허위 발표를 한 것인지, 축소 의도가 있었는지 들여다보고 있다.

쿠팡은 개인정보를 유출한 직원으로부터 범행에 사용된 노트북을 하천에 버렸다는 진술서를 받고 이를 회수한 뒤, 자체적으로 포렌식하는 과정에서 증거를 인멸했다는 의혹도 받는다. 쿠팡은 “정부 지시에 따른 협력 조사였다”고 주장했다. 반면 국가정보원과 경찰은 “사전 협의는 없었다”며 이를 반박했다.

경찰은 또 개인정보 유출 사고 이후 쿠팡이 홈페이지 접속 기록이 삭제되도록 방치한 정황에 대해서도 사실관계를 확인할 계획이다. 앞서 과학기술정보통신부는 지난해 11월19일 쿠팡으로부터 개인정보 유출 사고 사실을 통보받은 뒤 자료 보존 명령을 내렸다. 하지만 쿠팡은 이후 5개월치 홈페이지 접속 관련 기록이 삭제되도록 방치한 것으로 드러났다.

로저스 대표는 산업재해 은폐 의혹 등으로도 고발당한 상태다. 그는 앞서 두 차례의 경찰 출석 요구에 불응했고 세 번째 출석 요구에 응했다.