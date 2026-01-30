“이재명 죽어야” 집유 나온 손현보 목사 “미국이 가족 초청···감사”

부산지법, 공직선거법 혐의 유죄 판단 징역6월·집행유예 1···‘구속’ 손 목사 풀려나 “선거운동 한 적 없어···항소하겠다”

공직선거법 위반 혐의로 기소돼 30일 집행유예를 선고받고 풀려난 손현보 세계로교회 목사가 “앞으로도 감시자가 되고, 목소리를 낼 것”이라고 말했다.

오는 6·3지방선거를 앞두고 또 다시 선거운동을 하겠다는 취지로 읽히는 발언이라 논란이 예상된다.

이날 선고 후 부산지방법원 앞에 선 손 목사는 “특정 후보를 지지하거나 낙선시키려한 것이 아니었다. 우리나라 사법 정의를 훼손하는 후보를 비판한 것이었다”며 항소의 뜻을 밝혔다.

이어 “미국이 백악관으로 가족을 초청해 이야기를 들어주고, 1만명이 서명에 동참한 것에 감사드린다”고 말했다. 구속 상태로 재판받아온 손 목사는 이날 선고로 바로 풀려났다.

부산지법 형사6부(김용균 부장판사)는 이날 오전 손 목사의 지방교육자치에 관한 법률과 공직선거법 위반 혐의 선고 공판에서 징역 6개월 집행유예 1년을 선고했다.

재판부는 “목사는 신도들에게 미치는 영향이 크기 때문에, 선거 공정성에 영향을 미친 것으로 보인다”며 “선거관리위원회의 경고에도 불구하고 활동을 계속 이어간 점, 이미 동종 사건으로 벌금형을 받은 적이 있다는 점 등을 고려했다”고 밝혔다.

손 목사는 개신교계 보수단체인 ‘세이브코리아’를 이끌며 윤석열 전 대통령의 탄핵 반대 집회를 주도해왔다.

그는 지난해 4월 부산시교육감 재선거를 앞두고 부산 강서구 세계로 교회에서 예배를 진행하던 중 정승윤 후보(국민의힘)와 대담을 하고, 정 후보 선거사무소에서 특정 후보의 낙선을 도모하는 행위를 하는 등 여러 차례에 걸쳐 선거운동을 벌인 혐의를 받았다.

6.3 대선을 앞두고는 당시 이재명 대통령 후보를 향해 부정적인 발언을 하고, 김문수 후보를 뽑아야 한다는 발언이 담긴 영상을 대형 스크린에 송출한 혐의 등으로 기소됐다.

이날 부산지법 앞에는 손 목사 지지자 50여 명이 몰렸다. 지지자들은 손 목사가 발언할 때마다 ‘맞습니다’ ‘아멘’ 등의 구호를 외쳤다.