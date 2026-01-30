‘단일종목 레버리지 ETF’ 도입 입법예고…ETF 명칭 사용은 제한

금융위원회가 국내 증시에도 우량 단일종목의 수익률을 2배로 추종하는 상장지수펀드(ETF) 상품이 출시되도록 규제를 완화한다. 다만 투자자들이 분산투자 상품으로 오해하지 않게 하기 위해 ETF라는 명칭 사용은 제한할 예정이다.

금융위원회는 30일 국내 상장 ETF와 해외상장 ETF 간 비대칭 규제를 해소하는 내용이 담긴 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령’과 ‘금융투자업 규정’ 개정안의 입법예고를 오는 3월11일까지 실시한다고 밝혔다.

현재 미국‧홍콩 등에는 다양한 단일종목 주식 기초 ETF가 상장돼 있어 국내 투자자들이 증권사 애플리케이션 등을 통해 투자할 수 있다. 하지만 국내에서는 분산투자 요건 등으로 인해 단일종목 ETF·ETN 출시가 불가능했다. 이에 개정안은 국내 우량주식을 기초로 하는 단일종목 ETF의 국내 상장을 허용하기로 했다. 향후 거래소 규정 개정 등을 통해 ETN에도 동일하게 적용할 계획이다.

투자자 보호, 글로벌 동향 등을 감안해 ETF·ETN의 레버리지 배율은 현행처럼 ±2배 이내를 유지하기로 했다. 2분기 중 시행령 및 규정 개정, 시스템 개발 등 후속조치를 마친 뒤 금융감독원·거래소 심사를 거쳐 상품 출시가 시작될 전망이다.

금융당국은 이 같은 상품들의 위험성이 높은 점을 감안해 금융투자협회 규정 개정 등을 통해 보호장치를 마련하겠다고 밝혔다. 새로 도입될 단일종목 레버리지 ETF·ETN에 투자하려는 이들은 현행 사전교육 1시간 외에 추가로 심화 사전교육 1시간을 더 받도록 하겠다는 방침이다. 또 투자자들이 단일종목 레버리지 ETF는 분산투자가 아니란 점을 명확히 인지하도록 ETF 명칭 사용은 제한하고 단일종목 상품이라는 점을 표기하도록 할 예정이다.

금융위는 향후 국내 자산을 기초로 하는 커버드콜 배당형 ETF 상품이 많이 출시되도록 국내 지수·주식 옵션의 대상상품·만기도 확대하겠다고 밝혔다. 현재 미국에는 지수·주식 옵션의 만기가 매일 도래하는 옵션시장이 있지만, 국내는 지수·주식 옵션의 대상상품·만기가 제한돼 있다. 이 때문에 국내 커버드콜 ETF의 70% 이상이 미국 자산을 기초로 삼고 있다.

이에 다양한 ETF 개발 기반을 마련하는 차원에서 코스피200·코스닥150 지수 기초 위클리옵션의 만기를 현행 월·목에서 월∼금으로 확대하고, 개별 국내주식 기초 위클리 옵션과 국내투자 ETF 기초 매월 만기·위클리 옵션도 새로 도입할 예정이다. 당국은 상반기 중 거래소 규정 개정을 마친 뒤 이 같은 신규 옵션상품을 순차적으로 상장할 계획이다.

지수연동 요건에 얽매이지 않는 완전한 액티브 ETF 도입도 추진한다. 현재 자본시장법상 ETF는 가격 또는 지수에 연동해야 한다는 규제가 있어, 액티브 ETF라고 해도 기초지수와의 상관계수가 최소 0.7이 돼야 했다. 완전한 액티브 ETF는 지수연동 제약이 없으므로 일반 공모펀드처럼 펀드매니저의 운용 재량에 따라 수익률이 결정되는 방식이 될 것으로 예상된다. 정부는 자본시장법 개정을 추진해 상반기 중 국회에서 개정 법안이 발의되도록 지원하겠다고 밝혔다.