79세에 받은 고등학교 졸업장···53명 만학도들의 행복한 졸업식

“6년 동안 건강하게, 그리고 즐겁게 학교생활을 마칠 수 있어서 정말 행복합니다.”

30일 오전 전북 전주시 전북도립여성중고등학교 강당. 최고령 졸업생인 이순남·박금순 할머니(79)의 짧은 소감이 전해지자 강당 안에는 박수와 웃음, 그리고 눈물이 뒤섞였다. 학사모를 쓴 두 사람은 단상에 올라 서로의 손을 꼭 맞잡았다.

이날 이 학교에서는 만학의 꿈을 이룬 성인 여성 졸업생 53명의 졸업식이 열렸다. 졸업생과 가족 등 220여명이 참석한 가운데 열린 ‘제26회 졸업식’에서 중학교 과정 24명, 고등학교 과정 29명은 지난 3년간 일과 학업을 병행하며 지켜온 교실을 뒤로하고 새로운 출발선에 섰다.

졸업생들의 평균 연령은 69세다. 낮에는 생계를 위해 일터에서 땀을 흘리고, 밤이면 노안을 이겨내고 책상 앞에 앉았다. 가족을 돌보고 삶을 버텨내며 쌓아온 시간은 이날 한 장의 졸업장으로 돌아왔다.

배움에 대한 열망은 성과로 이어졌다. 고등학교 졸업생 29명 가운데 16명이 올해 대학 합격 통지를 받았다. 서울문화예술대학교 실용음악과, 우석대학교 소방방재학과 등 진학 분야도 다양했다. 중학교 졸업생 24명 중 22명 역시 고등학교 진학을 선택했다.

전북도립여성중고등학교는 1998년 광역자치단체 가운데 전국에서 유일하게 설립된 성인 여성 대상 중·고등학교다. 가난과 성차별, 가족 돌봄의 책임 속에서 배움의 기회를 놓쳤던 이들에게 이곳은 단순한 교육기관을 넘어 삶을 다시 설계할 수 있는 ‘마지막 교실’이자 사회적 안전망 역할을 해왔다. 올해까지 이 학교를 거쳐 간 졸업생은 모두 1711명에 이른다.

이날 졸업식에서는 총동문회 새잎장학회와 전북은행장학문화재단이 고교·대학 진학생들에게 장학금을 전달하며 새로운 출발을 응원했다. 졸업생 전원은 도지사 표창과 교육감상 등을 받았다.

강당을 나서는 졸업생들의 손에는 졸업장이 들려 있었고, 눈가에는 오래 눌러왔던 시간만큼의 눈물이 맺혀 있었다. 늦게 도착한 교실이었지만 이들에게는 가장 단단한 출발선이었다.

김형태 교장은 “학생 한 분 한 분이 삶의 어려움을 이겨내고 배움의 길을 끝까지 걸어온 우리 시대의 주인공”이라며 “앞으로도 성인 여성들이 배움을 통해 새로운 삶을 설계할 수 있도록 학교가 든든한 디딤돌이 되겠다”고 말했다.