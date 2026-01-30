창간 80주년 경향신문

경찰, 김병기 측근 이지희 동작구의회 부의장 재소환···차남 편입 조사

경향신문

본문 요약

김병기 무소속 의원를 둘러싼 의혹을 수사하고 있는 경찰이 30일 김 의원 측근으로 알려진 이지희 서울 동작구의원을 불러 조사하고 있다.

지난 22일 김 의원 부인 이씨를 불러 조사한 경찰은 지난 23일에는 이 구의원을 불러 한 차례 조사를 진행했다.

이 구의원 등 김 의원 의혹 관계자들이 연일 경찰에 소환돼 조사를 받으면서 김 의원에 대한 경찰 소환조사가 임박했다는 관측이 나온다.

경찰, 김병기 측근 이지희 동작구의회 부의장 재소환···차남 편입 조사

입력 2026.01.30 14:42

  • 김태욱 기자

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)의 공천헌금 의혹에 연루된 이지희 동작구의회 부의장이 지난 21일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 정치자금법 위반 혐의로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)의 공천헌금 의혹에 연루된 이지희 동작구의회 부의장이 지난 21일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 정치자금법 위반 혐의로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)를 둘러싼 의혹을 수사하고 있는 경찰이 30일 김 의원 측근으로 알려진 이지희 서울 동작구의원(구의회 부의장)을 불러 조사하고 있다. 이 구의원에 대한 경찰 조사는 지난 23일에 이어 두 번째다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 이 구의원을 서울 마포구 공공범죄수사대 사무실로 불러 2차 조사를 진행했다. 이 구의원은 김 의원과 김 의원 부인 이모씨의 측근인 것으로 알려졌다.

이 구의원은 최근 언론에 공개된 ‘3000만원 정치 헌금’ 탄원서에서 전직 동작구의원들에게 돈을 받아 김 의원 측에 전달한 인물로 지목됐다. 전직 동작구의원 2명은 ‘2020년 1월 정치헌금 명목으로 3000만원을 이 구의원을 통해 김 의원 부인 이모씨 측에 전달했다’는 내용의 탄원서를 작성했다. 최근 이 탄원서가 공개되면서 경찰은 관련 의혹 수사에 나섰다.

경찰, 김병기 ‘정치헌금 탄원서’ 쓴 전직 동작구의원 피의자 소환조사

경찰이 ‘김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원에게 2000만원의 정치헌금을 건넸다가 돌려받았다’는 탄원서를 썼던 전직 서울 동작구의원을 소환 조사했다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 26일 오후 1시부터 전직 동작구의원 김모씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다고 밝혔다. 김씨의 경찰 소환조사는 지난 9일에 이어 두 번째다. 김씨는 ‘2020년 1월 정...

https://www.khan.co.kr/article/202601261646011

이 구의원은 최근 제기된 김 의원 차남의 ‘숭실대학교 특혜 편입’ 과정에 간여했다는 의혹도 받는다. 이 구의원은 차남 김모씨가 편입할 대학을 물색하고, 이후 김 의원 지시에 따라 숭실대에 방문해 교직원과 면담을 진행한 것으로 전해졌다.

앞서 경찰은 지난 14일 김 의원의 서울 동작구 자택을 압수수색하면서 같은 아파트 단지에 사는 이 구의원 자택과 구의회 사무실 등을 함께 압수수색했다. 지난 22일 김 의원 부인 이씨를 불러 조사한 경찰은 지난 23일에는 이 구의원을 불러 한 차례 조사를 진행했다. 이 구의원 등 김 의원 의혹 관계자들이 연일 경찰에 소환돼 조사를 받으면서 김 의원에 대한 경찰 소환조사가 임박했다는 관측이 나온다.

댓글