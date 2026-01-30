경찰, 김병기 측근 이지희 동작구의회 부의장 재소환···차남 편입 조사

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)를 둘러싼 의혹을 수사하고 있는 경찰이 30일 김 의원 측근으로 알려진 이지희 서울 동작구의원(구의회 부의장)을 불러 조사하고 있다. 이 구의원에 대한 경찰 조사는 지난 23일에 이어 두 번째다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 이 구의원을 서울 마포구 공공범죄수사대 사무실로 불러 2차 조사를 진행했다. 이 구의원은 김 의원과 김 의원 부인 이모씨의 측근인 것으로 알려졌다.

이 구의원은 최근 언론에 공개된 ‘3000만원 정치 헌금’ 탄원서에서 전직 동작구의원들에게 돈을 받아 김 의원 측에 전달한 인물로 지목됐다. 전직 동작구의원 2명은 ‘2020년 1월 정치헌금 명목으로 3000만원을 이 구의원을 통해 김 의원 부인 이모씨 측에 전달했다’는 내용의 탄원서를 작성했다. 최근 이 탄원서가 공개되면서 경찰은 관련 의혹 수사에 나섰다.

이 구의원은 최근 제기된 김 의원 차남의 ‘숭실대학교 특혜 편입’ 과정에 간여했다는 의혹도 받는다. 이 구의원은 차남 김모씨가 편입할 대학을 물색하고, 이후 김 의원 지시에 따라 숭실대에 방문해 교직원과 면담을 진행한 것으로 전해졌다.

앞서 경찰은 지난 14일 김 의원의 서울 동작구 자택을 압수수색하면서 같은 아파트 단지에 사는 이 구의원 자택과 구의회 사무실 등을 함께 압수수색했다. 지난 22일 김 의원 부인 이씨를 불러 조사한 경찰은 지난 23일에는 이 구의원을 불러 한 차례 조사를 진행했다. 이 구의원 등 김 의원 의혹 관계자들이 연일 경찰에 소환돼 조사를 받으면서 김 의원에 대한 경찰 소환조사가 임박했다는 관측이 나온다.